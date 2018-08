Voragine in via Carlo Piaggia a Capannori: ha ceduto la fognatura. Chiuso il transito sulla strada

CAPANNORI – Nel primo pomeriggio di oggi in via Carlo Piaggia a Capannori nei pressi della chiesa si è aperta una voragine sulla carreggiata a causa del cedimento della fognatura. L’amministrazione comunale è prontamente intervenuta con i propri tecnici e la polizia municipale e l’area è stata immediatamente transennata.

Presenti sul posto anche i tecnici di Acque spa. Il tratto di via Carlo Piaggia è stato chiuso al transito all’altezza della chiesa nel tratto interessato dal cedimento stradale ma per ridurre al minimo i disagi è consentito l’accesso ai residenti e alle attività commerciali. I tecnici stanno lavorando per risolvere quanto prima il problema.

«Il problema delle cattive condizioni in cui versano le fognature nella zona è noto da tempo – spiega l’assessore ai lavori pubblici Pier Angelo Bandoni – tant’è che per risolvere la criticità da alcune settimane sono in corso lavori per il risanamento della condotta fognaria nella vicina via dei Babbi e prossimamente l’opera di risanamento è in programma proprio in via Carlo Piaggia. In base a quanto accaduto potrebbe essere modificato il cronoprogramma dei lavori».