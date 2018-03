Volley: le Under 16 della Pallavolo Valdiserchio passano tra le prime 8 della Toscana

LUCCA – Grande impresa delle giovani leve della Pallavolo Valdiserchio che centrano il sogno di entrare tra le migliori otto squadre under 16 della Toscana.

Si è disputato infatti, domenica scorsa alla palestra della scuola media di Camigliano S. Gemma, il concentramento di questa categoria femminile per l’assegnazione dell’ultimo posto alla seconda fase a gironi regionale, le borghigiane erano inserite nel gruppo A che le vedeva opposte alle società Vbc Arnopolis Asd di Stia e Mvtomei di Livorno. La giornata agonistica vede subito la Valdiserchio scendere in campo contro l’Arnopolis. Le lucchesi iniziano subito con il piede giusto e lottando su ogni pallone si aggiudicano il primo set. Nel secondo qualche imprecisione ed un piccolo calo emotivo subiscono il ritorno delle aretine. Nei successivi due set le “diavolette del Borgo” grazie anche a coach Misale ritrovano la loro grinta e la voglia di far bene, tornano ad essere un gruppo unito e coeso che riesce ad avere la meglio su una formazione ostica e ben strutturata. La partita si chiude sul 3-1 (25/22, 22/25, 25/22, 25/19). Nella seconda gara erano opposte Arnopolis contro Tomei che finiva con un 0-3 a favore delle labroniche. Nel pomeriggio si disputava quindi la partita decisiva per l’accesso alla seconda fase regionale che permetteva di entrare nella rosa delle otto migliori squadre della Toscana. Le sfidanti livornesi si erano mostrate già nella mattina avversarie temibili, molto combattive e decise ad aggiudicarsi il primo posto. Infatti, partono alla grande, annichilendo le ragazze della Valdiserchio, facendo appunto da padrone in campo e chiudendo il set con ben sette lunghezze di vantaggio. Un duro colpo per le nostre locali che sul loro volto appare calata ormai la rassegnazione facendo anche dubitare di un risultato positivo. Anche mister Misale si accorge di questo disorientamento della squadra e mentre si sta cambiando campo richiama e da nuove motivazioni alle sue atlete. Così stimolate al loro rientro in campo la “macchina Valdiserchio” comincia a prendere i giri, e lottando punto su punto conquista il pareggio. E da qui la musica cambia veramente registro e nelle due successive frazioni di gioco è una trans agonistica da parte delle volleyste di Misale che, anche grazie al calore dei supporters, ammutoliscono con un gioco di grande livello e di affiatamento da vera squadra, le avversarie con parziali da paura, in particolare il terzo periodo con 20 punti di differenza. Il tabellone si ferma con: Tomei 1-Valdiserchio 3 (25/18, 23/25, 5/25, 14/25). Un risultato che traghetta così la squadra di Borgo a Mozzano alla fase regionale che la vedrà impegnata nel girone F insieme alle società Dream Volley Group che incontrerà nella prima delle sei giornate il prossimo 4 marzo, Valdarninsieme Piandiscò e Savino Del Bene Volley Project (le altre quattro del girone E sono: Chianti Banca Lupi Santa Croce, Ctt Monsummano Elite, Euroripoli, Sales Volley).

Queste le giovani atlete della Pallavolo Valdiserchio che hanno fatto l’impresa: Alessandra Unti (K), Sara Belli, Caterina Bianchi, Cecilia Bianchi, Barbara Cavani, Michelle Chiocchetti, Chiara Martinelli, Elena Morotti, Sofia Morotti, Giulia Peruzzi e Azzurra Rotonda (l), allenatore Maurizio Misale.

