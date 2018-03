Volley – La Valdiserchio Under 16 entra nelle prime 4 squadre della Toscana

LUCCA – Continua la grande impresa delle ragazze dell’under 16 della Pallavolo Valdiserchio che dopo aver conquistato il diritto di entrare a disputare le gare regionali tra le migliori otto squadre della Toscana, adesso hanno centrato l’obiettivo di essere tra le prime quattro squadre della nostra regione con l’ammissione, e con due giornate di anticipo, a disputare quindi le final four per il titolo regionale.

Per la cronaca tutto succede nella giornata di domenica scorsa 25 marzo, nella gara che si è svolta per la prima di ritorno del girone F regionale under 16. Le ragazze della Valdiserchio hanno incontrato sul campo di casa il Dream Volley di Pisa, allenata da Alessandro Lazzeroni, squadra di tutto rispetto dal buon valore tecnico e sempre molto ostica da affrontare, ma battuta per 3-0. La tensione da parte lucchese era molta e palpabile, in qunto con una vittoria da tre punti avrebbe messo un tassello importante per l’accesso alla fase successiva. Durante il primo set si notava sin da subito una grande pressione emotiva, il tabellone cresceva punto su punto, con le avversarie pisane ben messe in campo, molto attente a muro e difesa, ma alla fine l’orgoglio delle nostre atlete, con il supporto e la guida di coach Misale, ha prevalso che nonostante abbiano dato filo da torcere sono riuscite ad aggiudicarsi il set, con le padrone di casa che chiudevano oltre il punteggio normale fermandolo sul 27-25. Nel rientro in campo il vento cambia, vediamo che il nervosismo del primo set ha lasciato posto alla voglia di far bene e di far vedere al proprio e numeroso pubblico di casa di cosa sono capaci le loro beniamine, infatti il secondo periodo passa velocemente e con relativa facilità con un 25-16. Ormai l’entusiasmo la fa da padrone ed il terzo game è una festa per gli occhi e per il cuore. Il pubblico, esultando e incitando, accompagna le ragazze ad una vittoria netta sulla squadra pisana, che ha lottato fino alla fine senza mai arrendersi, la partita finisce con il terzo parziale di 25-9 e i tre punti incassati e tripudio in campo. La festa, però non si limita alla vittoria casalinga, ma continua anche dopo perchè grazie alla vittoria della capofila Savino del Bene Volley Project sulla formazione del Valdarninsieme Piandiscò per 3-0, la Valdiserchio e con due giornate di anticipo, si vede qualificata per le final four regionali. Questa la classifica dopo la quarta, sulle sei previste, giornata: 1° Savino Del Bene Volley Project 11, 2° Pallavolo Valdiserchio 10, 3° Valdarninsieme Piandiscò 3, 4° Dream Volley Group 0 e le prossime gare per le borghigiane sono entrambe in esterna: domenica 8 aprile a Montelupo Fiorentino ospite della capolista Savino Del Bene Volley Project e la domenica successiva a Piandiscò contro la Valdarninsieme.

A compiere questa nuova e splendida impresa sono state le giovani atlete della Pallavolo Valdiserchio guidate dall’allenatore Maurizio Misale: Alessandra Unti (K), Sara Belli, Caterina Bianchi, Cecilia Bianchi, Barbara Cavani, Michelle Chiocchetti, Chiara Martinelli, Elena Morotti, Sofia Morotti, Giulia Peruzzi e Azzurra Rotonda (l).

«Il percorso virtuoso intrapreso sul settore giovanile – commenta la presidente Lorena Tomei – ormai da alcuni anni dalla società Valdiserchio stà continuando a dare ottimi frutti. Questo grazie al supporto della società, dell’ottimo reparto tecnico con a capo coach Maurizio Misale e di tutte le ragazze che credono nel progetto. Questo è l’esempio, ancora una volta, che anche piccole società come la nostra possono dire la loro a livello regionale, un grandissimo augurio per il proseguo del girone ed un “in bocca al lupo” per la successiva final four».