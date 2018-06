Volano le scintille tra D’Alessandro e Raspini: decibel e viale Europa i maggiori punti di attrito

LUCCA – Non si può certo dire che il clima tra Comune e la D’Alessandro e Galli sia dei migliori. La conferenza stampa per presentare la logistica del concerto di Roger Waters ha rappresentato l’occasione per far venire fuori tutti i malumori che da tempo probabilmente covavano sotto la cenere.

Già nei giorni scorsi, D’Alessandro ha più volte sottolineato come si sentisse ‘poco gradito’ dal Comune di Lucca, ma anche dalla città, dalle altre amministrazioni che potevano avere una qualche competenza con la manifestazione. Insomma, come sentisse attorno a sé – e di conseguenza attorno al Summer – un «clima ostile» com’è andato ripetendo nei giorni immediatamente precedenti alla partenza della kermesse e come ha sottolineato anche questa mattina.

Una situazione che lo ha portato a perdere l’entusiasmo. A sentirsi ‘svuotato’ e quindi incapace di gioire dell’inizio del Summer 2018. Grande colpevole, secondo D’Alessandro, la burocrazia che si mette in mezzo a tutte le iniziative. «Sono ventuno anni che organizzo il Summer – dice – è possibile che questo non conti niente in tema di affidabilità e di sicurezza?», si domandava nei giorni scorsi amareggiato. E se lo domanda anche oggi, durante la conferenza stampa.

Il motivo delle ‘scintille’ con l’assessore Francesco Raspini è stato in primis la chiusura di viale Europa. Due posizioni distanti, quelle di Raspini e D’Alessandro. Il primo pensa al fatto che chiudere una direttrice di tale importanza in un giorno lavorativo prima delle 18 sia troppo penalizzante per la città, mentre per il secondo, chiuderla dopo le 14 crea dei disagi inimmaginabili all’organizzazione dell’evento e, pertanto, una decisione simile non permette di lavorare in sicurezza. E l’assessore Raspini tiene a precisare che i provvedimenti – non solo quelli relativi a viale Europa, ma tutti – sono gli stessi adottati in occasione del concerto dei Rolling Stones, nonostante le diverse dimensioni dell’evento.

Due posizioni diverse, quindi, ma anche la visione del medesimo problema da due punti di vista assolutamente diversi, anche se non opposti. Riuscire a trovare una sintesi, al momento, non sembra molto probabile.

Ma dalla viabilità su viale Europa ai decibel il passo è veramente breve: D’Alessandro accusa il Comune di avergli fatto passare «il giorno più brutto della mia vita», in attesa della deroga dei decibel. Dal canto suo Raspini ribatte che il Comune ha fatto l’impossibile per dare corso alle richieste del promoter nei tempi più celeri possibili «considerato che ci sono 30 giorni per presentare la deroga e che la richiesta a noi è arriva solo il 18 giugno, con una integrazione il 22 giugno e, cioè, il giorno prima del concerto».

E vai di accuse di telefonate senza risposta, documenti non protocollati correttamente, di visite dei vigili urbani che – come spiega il comandante Prina – sono tenuti a intervenire se chiamati dai cittadini, come accaduto. In un clima veramente infuocato.

Altro esempio portato da D’Alessandro di quanto poco interessi all’amministrazione la manifestazione di piazza Napoleone è il fatto che all’inaugurazione di sabato, nessun amministratore si sia fatto vedere. Dal Comune si dice che non ci siano stati inviti da parte di D’Alessandro, il quale dice invece che nessuno ha sentito il dovere di dare un saluto alla manifestazione che stava iniziando cosa che fa dire a D’Alessandro «Sono indignato. Non offeso, indignato». Una sorta di ‘gelo istituzionale’ che non fa bene a nessuno, comunque.

La sintesi della mattinata a Palazzo Orsetti sta nelle due frasi che, a denti stretti, Raspini e D’Alessandro si sono scambiati quasi al termine della discussione: «Se volete che il Summer vada via, lo dovete dire», ha detto il promoter della kermesse lucchese e l’assessore alla Sicurezza ha risposto «Se vuoi fare un strappo per scindere il contratto firmato, lo devi dire».

Poi c’è stata una stretta di mano. Ma una stretta di mano formale e gelida, che non cancella le parole di fuoco scambiate. Tornerà il sereno tra il Comune e D’Alessandro? C’è da sperarlo soprattutto perché per Lucca il Summer Festival rappresenta una delle manifestazioni più importanti. Una di quelle che se non irrinunciabili, porterebbero una grave perdita sotto tutti i punti di vista qualora dovessero essere anche solo temporaneamente sospese. La speranza è che tutti gli strali siano stati lanciati perché la pressione dell’inizio della manifestazione ha surriscaldato gli animi e che, a breve, si torni a ragionare in termini costruttivi.