“Vogliamo rendere la nostra professione motivo di aggregazione”: il Collegio dei Geometri ai campionati italiani di calcio e tennis

LUCCA – È stato presentato questa mattina l’evento che mette in prima linea il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Lucca. Nella sede del Collegio, in via delle Tagliate, durante una conferenza stampa è stato infatti annunciato il ricco calendario di appuntamenti del campionato italiano di calcio e tennis riservato ai professionisti organizzato dall’ AsD Geosport, l’associazione sportiva Geometri Liberi Professionisti.

Erano presenti il presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Lucca Pietro Lucchesi, il presidente dell’associazione GeoSport Gianluca Musso, l’assessore del comune di Camaiore Sara Pescaglini e il geometra, presidente della commissione sportiva del collegio, Mario Lazzareschi.

Professionalità, conoscenza, rigore, ma anche aggregazione e solidarietà. Questa è oggi la figura professionale del geometra, sempre in continua evoluzione e al passo con i tempi, attenta allo sviluppo della tecnologia e degli specifici strumenti di lavoro. Fare il geometra oggi significa anche far parte di una grande famiglia che permette ai liberi professionisti di condividere esperienze di sano agonismo sportivo, divertimento, ma anche di confronto con colleghi di altri territori del nostro paese.

“Si tratta di un appuntamento imprescindibile che unisce il momento sportivo alla solidarietà e all’aggregazione per promuovere la nostra categoria dei geometri” ha affermato Musso.

L’evento infatti, che sarà ospitato dal comune di Camaiore, unirà appuntamenti prettamente sportivi ad altri professionali, come quello del 29 maggio quando al cinema centrale di Viareggio avrà luogo il seminario “Sisma Bonus – quando la sicurezza diventa anche un’ opportunità” al quale parteciperanno i relatori Ingegner Braian Ietto e il Dottor Architetto Sandy Susanna. Spazio però anche ai momenti di grande solidarietà come il torneo di beach soccer, dove si sfideranno la categoria dei geometri contro ex glorie di serie A, di cui il ricavato sarà devoluto in beneficienza alla comunità Papa Giovanni XXIII dove opera la Casa Famiglia Oscar Romero che tratta ragazzi con importanti disagi. Tra i giocatori professionisti a partecipare all’iniziativa Ivano Bonetti e il fratello Dario, Marco Lanna, Massimo Orlando e molti altri.

A partire dal 26 maggio e fino al 3 giugno sui campi e centri sportivi del comune di Camaiore si disputerà quindi la XXI edizione del campionato italiano di calcio e la XVI edizione del campionato di tennis, ovviamente riservato agli iscritti della categoria. Le gare vedranno scendere in campo 20 squadre di altrettanti diversi collegi provenienti da ogni parte d’Italia con l’obiettivo di conquistare il prestigioso trofeo in palio.

“Siamo felici di ospitare un grande evento come questo – ha continuato l’assessore Pescaglini – il nostro comune è sempre disponibile alla promozione dello sport”.

Un importante evento nazionale sui campi della Versilia con il quale il Collegio dei Geometri di Lucca si pone come obiettivo quello di coinvolgere più persone possibili e soprattutto i giovani per diffondere l’arte del mestiere e renderli partecipi di questa professione.

“Tanti ragazzi parteciperanno alla manifestazione – ha infatti sottolineato il presidente della commissione sport del collegio Lazzareschi – ed è da apprezzare il grande impegno e dedizione che la commissione giovani ha messo nell’organizzazione e realizzazione dell’evento. Il nostro successo più grande e quello a cui aspiriamo è rendere la nostra professione motivo di aggregazione e di condivisione”.

Una sfida, quella dei geometri, non solo sui campi da gioco ma soprattutto in una società nella quale i momenti per divertirsi insieme sono sempre meno.

“Questi campionati di tennis e calcio sono momenti davvero importanti per noi, ogni iscritto è prima di tutto un cittadino e quindi quello che sembra essere un evento sportivo è prima ancora un evento del territorio che ha lo scopo di dare visibilità alla cittadinanza riguardo la professione del geometra” ha infine concluso il Presidente del Collegio Lucchesi.