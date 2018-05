‘Vivi il Serchio – Il Festival del Fiume 2018’: venerdì dedicato ai bambini

LUCCA – La manifestazione “Vivi il Serchio, Festival del Fiume 2018”, dedica una giornata ai bambini. Domani (venerdì 1 giugno), a partire dalle ore 15, alla Fattoria urbana “Riva degli Albogatti” in via del Callarone 350 a Nave, l’intero pomeriggio sarà infatti caratterizzato da spazi per i più piccoli, con giochi, letture e musica; partecipano il laboratorio orchestrale lucchese, l’associazione Nati per leggere e i Karacongioli. Tutte le attività sono gratuite. La sera, poi, alle ore 21, è in programma un’escursione notturna per tutti, tra luci e suoni della natura: per prenotazioni, telefonare al 347/3166283. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16, c’è anche la possibilità di un’escursione in bici nel parco fluviale, con partenza dalla Fattoria.

Per tutta la durata del Festival, alla Fattoria degli Albogatti verranno esposte alcune opere dedicate al Serchio del pittore Paolo Pieri. Per informazioni, si può chiamare i numeri 366/1758719 e 334/8071351, o inviare una mail a festivaldelserchio@nullgmail.com. Il programma completo del Festival è su facebook, alla pagina “Vivi il Serchio – Festival del Fiume”.