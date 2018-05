‘Vivi il Serchio – Festival del Fiume 2018’: una settimana di eventi e manifestazioni in riva al Serchio

LUCCA – Vivere il Serchio perché il Serchio sia vivo: è un po’ questa la filosofia del Festival del Fiume 2018 che si svolgerà dal 28 maggio al 3 giugno alla Riva degli Albogatti a Nave, in pieno Parco Fluviale.

La settimana di eventi e manifestazioni è stata presentata questa mattina a Palazzo Orsetti ed è promossa dal Comune di Lucca, Percorso in Fattoria, Noi che amiamo il Serchio, Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, Escursioni personalizzate, Sistema ambiente, Caritas, Provincia di Lucca, Coldiretti, CIA, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Nati per leggere, Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale e Università di Pisa.

Si tratta di una settimana di iniziative, per riportare il fiume al centro della vita della città. Sette giorni di incontri, mostre, laboratori, musica, degustazioni, per fare festa al Serchio e per abitare Lucca, a partire dalle sponde del Fiume. L’obiettivo è quello di rendere il Festival un appuntamento a cadenza annuale, per promuovere la vivibilità, la fruibilità, la sicurezza e la bellezza del Serchio e del suo parco fluviale.

«’Vivi il Serchio’ è una manifestazione che va nel senso della valorizzazione del fiume – commenta l’assessore alla Cultura, Stefano Ragghianti – e che, proprio per questo, ci è subito piaciuta. Si tratta di una serie di eventi che si svolgono a poche centinaia di metri dalle Mura di Lucca, in un’area di cui i lucchesi si devono riappropriare e che noi, come amministrazione, vogliamo potenziare».

«La Fattoria Urbana Riva degli Albogatti è un polmone di verde, ambiente e cultura, a disposizione tutto l’anno della città – ricorda Paola Fazzi, responsabile dell’associazione “Percorso in Fattoria”, che gestisce la struttura – questa manifestazione è quindi un appuntamento per noi importante, perché mira a valorizzare un impegno diffuso per il recupero di una zona importante del Parco fluviale e per la rivalutazione del fiume».

«Il Serchio ha un habitat naturale di una bellezza che tutto il mondo ci invidia – evidenzia la biologa Arianna Chines, di “Noi che amiamo il Serchio” e di “Escursioni personalizzate” –: è nostro dovere lavorare affinché alla flora e alla fauna sia assicurato tutto il rispetto e la salvaguardia che si meritano e le iniziative di questa manifestazione vogliono proprio far conoscere questa enorme ricchezza che abbiamo a portata di mano».

«Negli appuntamenti in programma abbiamo chiamato a raccolta esperti, per raccontare le esperienze di altre città – spiega Massimo Rovai, professore universitario e membro del gruppo “Noi che amiamo il Serchio” – perché crediamo che ci sia molto da approfondire e studiare, per proporre anche sul nostro territorio progetti ed idee innovative».

Per Rovai questa prima edizione del Festival dovrebbe avere lo scopo di aprire la strada alle prossime edizioni che dovranno, con il tempo, andare a interessare tutte le aree che sono interessate dallo scorrere del Serchio: «Vi è una forte potenzialità anche turistica in tutto questo – sottolinea – il mio sogno sarebbe una pista ciclabile che colleghi Migliarino a Piazza al Serchio, ma intanto sarebbe già molto positivo che anche altre zone partecipassero al Festival dal prossimo anno, in modo che il Serchio unisca i territori».

«Caritas – aggiunge la direttrice di Caritas Lucca Donatella Turri – grazie all’entusiasmo del Percorso in fattoria ha dato vita alla valorizzazione della Fattoria degli Albogatti con percorsi di inclusione e socializzazione legati alla cucina, laboratori e molto altro. Tutto questo sarà possibile vedere realizzato nell’ambito del Festival».

«Si tratta del tentativo concreto di rendere il fiume più vivo e vissuto – commenta il consigliere Daniele Bianucci -: spesso si definisce il Parco Fluviale un luogo ‘poco curato’ o ‘poco sicuro’, ma solo vivendolo si può rendere questo posto più sicuro e curato. Si tratta di uno strumento di cittadinanza attiva. Inoltre, in questo contesto, metteremo a confronto tutti gli enti e le associazioni che hanno a che fare con la gestione del Serchio, per fare il punto della situazione e cercare di rendere il nostro fiume un posto migliore di quello che è oggi».