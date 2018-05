‘Vivere il Centro Storico’ torna a parlare della differenziata: ‘Parliamone in un’assemblea pubblica’

LUCCA – Nel 2017 in Toscana ci sono stati 46,3 milioni di turisti che hanno alloggiato in strutture ufficiali, 48 milioni in alloggi non ufficiali, 3,9 milioni in strutture ricettive inadempienti l’obbligo di comunicazione delle presenze.



I numeri del turismo nella nostra regione sono consistenti ed in continuo aumento così copme quelli di Lucca. Non è dato di sapere quanti di questi turisti hanno alloggiato a Lucca in strutture ufficiali e “non ufficiali” , ma sicuramente sono stati molti, così come molte sono state le tonnellate di rifiuti che hanno lasciato.



Cosa fanno i turisti quando lasciano l’ appartamento? Pianificano il rientro a casa sulla base del calendario di Sistema Ambiente, oppure useranno la tessera elettronica del proprietario di casa per il conferimento nelle isole ecologiche. Ma se l’ attività è “non ufficiale” e magari l’ appartamento risulta sfitto e quindi per di più esente da Tari, la tesserina elettronica non potrà esistere.



Se poi la tesserina esistesse il proprietario che magari risulta residente in periferia non si fiderà a cederla per paura che il suo utilizzo riveli la sua vera attività di affittacamere.



A proposito si è mai fatto un censimento degli appartamenti che risultano sfitti nel Centro Storico e quindi esenti Tari? Si è mai fatta una verifica reale dei B&B ufficiali e di quelli non ufficiali consultando i siti specializzati per l’ affitto?

Sarebbe veramente interessante e potrebbe fornire risultati clamorosi. Anche in tema di tassa di soggiorno.



Il porta a porta di prima funzionava sicuramente meglio, c’ erano più ritiri e quindi sia i residenti che i turisti avevano più facilità di conferimento. Adesso nonostante gli aumenti consistenti di tariffa il servizio è peggiorato e i ritiri si sono rarefatti.

In una situazione del genere pensare di risolvere il problema dei rifiuti mettendo i cassonetti e buttando alle ortiche milioni di investimento nel porta a porta non ci sembra molto indovinato. Se non altro prima di aver reso il porta a porta veramente efficace ed efficiente e per far questo il modo ci sarebbe.



Il progetto dei cassonetti riguarda soltanto le utenze domestiche e non le attività commerciali, le quali continueranno a lasciare i rifiuti (anche quelli organici) fuori dal locale per tutta la notte, con la relativa puzza e il conseguente richiamo per gli animali, ciò nonostante il fatto che il conferimento dovrebbe avvenire fra le 6 e le 9,30. Non è bello vedere i sacchetti della spazzatura durante il giorno, ma nemmeno i bidoni che pullulano e “odorano” per le strade. Per questo problema è previsto di fare qualcosa?



A Viareggio il sindaco Del Ghingaro che in tema di rifiuti non ha niente da imparare sta togliendo gli ultimi cassonetti che restavano (quelli del quartiere Darsena) per passare tutto al porta a porta. Forse noi ci crediamo più intelligenti?



Se poi anche i bidoncini non dovessero funzionare per via dei turisti che non hanno la tessera magnetica o perché si riempiono subito che farà l’ amministrazione? Toglierà anche i bidoncini? A quel punto l’ unica alternativa sarà quella di organizzare dei pullman giornalieri che i residenti lucchesi dovranno utilizzare per andare a portare il loro sacco dei rifiuti direttamente alla discarica di Pioppogatto?

Come si chiamerà questo servizio? Invece di “Porta a Porta” sarebbe più indicato definirlo “Porto e Porto”.



Non sarebbe il caso di fare una assemblea pubblica? Tutti i precedenti assessori che si sono occupati di rifiuti hanno sempre organizzato un incontro pubblico per presentare i nuovi cambianti nella raccolta rifiuti. Non sarebbe il caso di fare lo stesso?

Comitato Vivere il Centro Storico