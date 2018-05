Vivere il Centro Storico sulla differenziata: ‘Mai ascoltate le nostre proposte’

LUCCA – Alla luce degli ultimi sviluppi, crediamo fermamente che qualsiasi ulteriore iniziativa riguardo alla raccolta differenziata debba essere attentamente valutata.

Dal cassonetto siamo passati al porta a porta perché, almeno si diceva, veniva garantita una migliore qualità del rifiuto.

Alla luce di queste considerazioni Sistema Ambiente ha assunto diverse decine di persone e ciò ha provocato un aumento della tariffa del 5% annuale.

Adesso, sembra che la qualità della differenziata con il porta a porta sia inferiore a quella delle isole a scomparsa e quindi le precedenti valutazioni sembrerebbe fossero sbagliate.

Inoltre il problema principale consiste nel fatto che ci sono sacchetti dei rifiuti abbandonati a filo strada ed invece di domandarsi il perché questo accade e cercare di risolvere il problema, si preferisce buttare tutto alle ortiche e ritornare ai cassonetti.

In tutto il mondo la raccolta dei rifiuti viene effettuata la sera dopo cena, mentre a Lucca si pagano degli operatori che girano a vuoto per il centro storico alle 6 di mattina alla vana ricerca di sacchetti che verranno conferiti soltanto dopo le 8.

Abbiamo chiesto diverse volte di utilizzare queste due ore improduttive e fare una raccolta serale che comprendesse anche i rifiuti dei ristoranti evitando così di lasciare bidoni e sacchi dell’ immondizia a filo strada per tutta la notte alla merce degli animali.

Abbiamo chiesto di mettere dei diaframmi nei mezzi di raccolta per poter raccogliere almeno due tipologie di rifiuti per ogni viaggio. In tal modo si sarebbe raddoppiata la frequenza e quindi la qualità del servizio.

Niente di tutto questo è stato fatto.

Adesso ci troviamo una azienda con molti più dipendenti di prima, assunti per una finalità che non esiste più e i cui stipendi vengono comunque messi a carico della collettività.

Chi vive davvero in centro storico si rende conto che, nonostante i vari proclami, la popolazione residente del centro storico è calata enormemente a causa dei disagi che vengono incontrati quotidianamente e per questo motivo gli appartamenti vengono affittati ai turisti.

Come mai nessuno si è mai preoccupato di valutare questo aspetto?

Dove li devono mettere i rifiuti i turisti? Chi glielo spiega un calendario di raccolta che chiamare complicato è un eufemismo?

Come possono questi turisti capire che oggi ad esempio c’è l’ organico e domani il multimateriale se chi gli ha affittato l’ appartamento non li informa?

Visto che tanto i controlli sono pressoché zero e che figuriamoci se il ridotto organico di Vigili si può permettere di fare queste “indagini”, per quale motivo il proprietario che affitta al nero e che magari vive in campagna dovrebbe preoccuparsi più di tanto?

Se così fosse come si può pensare che ritornare a cassonetti che si aprono con la chiave elettronica sia la soluzione giusta? Il turista che non ha la chiave lascerà comunque il rifiuto fuori della porta o al massimo fuori del cassonetto.

E la Soprintendenza? Non ha niente da ridire per 50 cassonetti sistemati a giro per il centro storico?

E poi se sono poco capienti cosa succederà quando sono pieni? Quando i turisti si accorgeranno che non li possono aprire che ci faranno con i rifiuti? Ci saranno le montagne di sacchetti fuori dai cassonetti?

Vivere il Centro Storico