Vivere il Centro storico sul forno crematorio a Lucca: ‘Lodevole intenzione, ma perché proprio nella nostra città?ì

LUCCA – L’interesse dimostrato dall’amministrazione comunale nei confronti di chi esprime il desiderio di essere cremato è veramente encomiabile.

Attualmente il corteo funebre deve andare al crematorio di Livorno e porgere l’estremo saluto al defunto nell’apposita sala del commiato (ovviamente nel caso in cui non venga officiata una funzione religiosa in una chiesa lucchese il che rappresenta la maggior parte dei casi). Quindi in questi casi rari i parenti e gli amici devono fare 50 chilometri all’andata ed altrettanti al ritorno.

Quello che ci riesce difficile capire è il motivo per cui l’Amministrazione, al fine di far risparmiare questi 100 chilometri, debba ricorrere alla creazione di un crematorio a Lucca.

Il problema non è da poco, questi impianti saranno tecnologicamente avanzati, ma comunque, poco o tanto che sia, immettono nell’atmosfera fumi e inquinanti che vanno ad aggiungersi al grave inquinamento atmosferico che affligge Lucca da anni e che la porta ad essere considerata la “maglia nera” della Toscana.

La localizzazione dell’impianto, che sembrerebbe essere individuata accanto al cimitero Urbano, a 200 metri dalle Mura, e a 100 metri dalla circonvallazione con il suo traffico di TIR e e di auto a tutte le ore del giorno e della notte è incomprensibile, priva di logica e deleteria per la salute dei cittadini.

Un impianto crematorio deve lavorare a ritmo serrato per essere profittevole (non dimentichiamoci che il socio sarà privato e che la società dovrà registrare profitti) e quindi dovrà “servire” anche i comuni vicini.

Da ciò ne consegue che anche i pochi grammi di inquinanti prodotti per singola operazione diventeranno una quantità enorme in quella che sarà la produzione annuale. Inquinanti che andranno ad essere inalati dai cittadini lucchesi e che aumenteranno il rischio di malattie polmonari e oncologiche. Per non parlare poi dei rischi di guasti e quindi di inquinamento eccessivo che per esempio hanno portato alla chiusura di vari impianti come ad esempio quello di Pisa.

Lucca beneficerà di parte dei 6 milioni elargiti dalla Regione per la lotta all’inquinamento e magari riusciremo ad avere qualche chilometro di piste ciclabili in più che serviranno a risparmiare qualche chilo di PM10 all’anno, mentre un forno crematorio ne produrrà, anche nella migliore delle ipotesi, qualche centinaio. Non ci sembra molto sensato.

Per parlare di cose sensate basterebbe che il Sindaco si impegnasse ad effettuare se non tutte, ma almeno alcune azioni definite immediate nel Piano di Azione Comunale 2016/2018 per la lotta all’inquinamento, quali ad esempio la limitazione dei veicoli più inquinanti, le Domeniche Ecologiche, il lavaggio delle strade. Per non parlare poi della mancata creazione delle LEZ (zone a bassa emissione) dove i veicoli inquinanti sono sottoposti ad esazione seguendo il principio “più inquini più paghi”.

In conclusione se l’amministrazione vuole dimostrare sensibilità nei confronti di chi ha deciso per la cremazione è sufficiente che realizzi una sala del commiato alla Camera Mortuaria e magari stabilire convenzioni con gli impianti vicini contribuendo alla tassazione applicata che, come nel caso di Livorno, aumenta di 100 euro per chi viveva fuori del comune. Il che ci rende difficile capire per quale motivo noi dobbiamo tollerare che migliaia di TIR, magari EURO 0 o 1, diretti verso altri comuni, passino a gratis sulla circonvallazione.

Un operazione del genere, soprattutto se accompagnata da alcune delle misure antinquinamento previste dal Piano di Azione Comunale 2016/2018 (a proposito fra poco scade e non è stato fatto assolutamente nulla anche se a suo tempo è stato lautamente pagato all’ Università di Pisa), porterebbe i cittadini lucchesi ad esprimere gratitudine nei confronti di questa Amministrazione che purtroppo ha finora completamente trascurato il problema dell’inquinamento atmosferico.

Anche se dobbiamo riconoscere il fatto che se i varchi fossero stati spenti, come qualcuno auspicava in campagna elettorale, questo ci avrebbe fatto trovare in una situazione perfino peggiore a causa dell’inquinamento prodotto dagli inutili chilometri in più effettuati per puro divertimento nel Centro Storico.

COMITATO VIVERE IL CENTRO STORICO