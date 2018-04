Vivere il Centro Storico: ‘Stupisce la presa di posizione di Panchieri: si dovrebbe occupare dei veri problemi di Lucca’

LUCCA – L’appello del segretario del Circolo PD Centro Storico Roberto Panchieri agli assessori che sovrintendono la Polizia Municipale e le attività produttive ci ha stupito.

I fatti: l’assessore Mercanti, dopo 10 anni, aumenta la Cosap per i locali del “salotto buono”, per intenderci quello dove il Comune spende centinaia di migliaia di euro l’anno per patrocinare attività che attraggono visitatori, i quali sono poi destinati a diventare clienti dei bar di quella zona, ritenendo che il suolo pubblico di piazza Grande dovrebbe costare un po’ di più di quello che paga un bar di Santa Maria del Giudice.

Si tratta di tavoli che sono di fatto una miniera d’oro.

Allo stesso tempo I Vigili Urbani applicano il a nostro avviso permissivo Regolamento del Decoro Urbano ai locali che lo contravvengono e tutto ciò sembra per Panchieri un fatto talmente grave da sollecitare il “dialogo” da parte dell’assessore.

Premesso che il regolamento è, a nostro avviso, insufficiente e non tutela il centro storico per diversi motivi, permettendo che lo stesso si sia trasformato in una kasbah di basso livello dove molti fanno come gli pare, dobbiamo ricordare che la bozza dello stesso venne diligentemente trasmessa dall’allora assessora Pierotti a tutti le associazioni (perfino a noi che provvedemmo a fare le nostre osservazioni il 7 Aprile 2015) e quindi ci risulta difficile capire cosa abbia da ridire Panchieri visto che le regole le ha fatte il suo partito e che cosa abbia da ridire Ascom che ha avuto modo di studiare la bozza anni prima che il regolamento venisse varato ed entrasse in funzione (1 Gennaio 2018)

Cosa intende dire Panchieri quando invita gli assessori a tornare a parlare con le associazioni dei commercianti? E’ forse un invito a violare il Regolamento approvato dalla “sua” Giunta chiedendo ai Vigili di chiudere entrambi gli occhi?

Ci risulta poi difficile comprendere cosa intenda Panchieri quando si riferisce a calmierare i prezzi degli affitti. Ma come? Proprio il suo partito ha affondato Lucca Port perché antiliberale e adesso lui pensa a realizzare la “dittatura degli affitti”.

Magari se Panchieri volesse dedicarsi ai problemi veri della città noi potremmo collaborare portandolo a conoscenza delle vere condizioni di disagio del Centro Storico che si sono verificate durante le ultime due amministrazioni, come ad esempio le molte zone che sono diventate invivibili per la presenza dei locali notturni, ai quali viene concesso di fare baccano fino alle prime ore dell’alba e di trasformare tutto il Centro Storico in una enorme latrina, dove chi osa lamentarsi perché gli orinano alla porta di casa riceve dei pugni che lo lasciano per terra mezzo morto come appena accaduto.

Oppure al fatto che Lucca è senza controllo perché con l’organico attuale i Vigili Urbani sono scesi a 75 unità che sono sicuramente insufficienti e che non possono così contrastare i parcheggi selvaggi sugli spalti o davanti alle porte, figuriamoci poi se possono soddisfare le richieste di intervento.

Quest’anno l’ordinanza antimovida non ci sarà e figuriamoci cosa succederà con un organico che non consentirà nemmeno la presenza di una pattuglia durante le ore notturne.

Per Panchieri questi non sono problemi? Se si rende conto che lo sono noi potremmo aiutarlo in questo senso, in al caso richiederà l’ intervento degli assessori anche se non riguardano i commercianti ma soltanto i “semplici” cittadini?

Comitato Vivere il Centro Storico