‘Vivere il Centro Storico’: «Lavori nelle piazze inutili: perché cancellare ‘Lucca Port’»

LUCCA – «Si rifanno le piazze del Collegio, Bernardini e Napoleone: costo dell’operazione 543mila euro. E’ chiaro per tutti che, fra pochi anni, di questo investimento non resterà traccia? Con l’attuale traffico di camion e camioncini che percorrono queste piazza, è facile prevedere che, a breve, il lastricato di pietra di Matraia ritornerà ad essere sconnesso come è adesso». A sostenere l’inutilità dell’intervento è il comitato ‘Vivere il Centro Storico’ che si scaglia contro il traffico in centro storico di mezzi che trasportano merci.

«Se poi, addirittura, si vietasse – afferma la nota – il transito dei camioncini non elettrici (opera meritoria sotto il profilo dell’inquinamento atmosferico), il lastricato si danneggerà ancora più velocemente, in quanto i mezzi elettrici, a causa delle grosse batterie che li alimentano, sono molto più pesanti di quelli con motore a scoppio».

Secondo il Comitato cittadino la soluzione migliore sarebbe stata quella di proseguire con il progetto di ‘Lucca Port’ «già costato – affermano – alla collettività oltre sei milioni di euro e che avrebbe consentito una razionalizzazione dei trasporti merci all’interno del centro storico, evitando che, per consegnare 5 cartoni in via Fillungo, debbano essere impiegati 5 camioncini diversi».

«Purtroppo – prosegue la nota – l’assessore Raspini ha ritenuto di voler dismettere il progetto ‘Lucca Port’ e degli esponenti di maggioranza non è apparso alcun commento al riguardo. Nemmeno da parte di quegli ex assessori che, grazie a ‘Lucca Port’, si sono riempiti il petto di medaglie loro conferite come rappresentanti di Lucca ‘capofila delle Città Intelligenti’, che, tutto a un tratto, si sono accorti che tanto intelligenti non dovevano essere, visto che accettano di buon grado il fatto che un progetto meritorio, da loro portato avanti e costato oltre 6 milioni di euro, venga buttato alle ortiche, dietro quella che sembra un’iniziativa personale di un singolo assessore».

Il Comitato poi sottolinea che il consiglio comunale non ha proferito parola in merito a questa vicenda: «tutti impegnati – conclude la nota – con importanti discussioni su fascismo e antifascismo da non potersi permettere il minimo spreco di tempo in una cosetta costata 6 milioni di euro che, con una firma, viene cancella dalla nostra ‘città intelligente’».