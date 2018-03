Vito Di Bari arriva in casa Virtus

LUCCA – Nuovo arrivo in casa Virtus, che va nuovamente ad aggiudicarsi un gioiello della atletica leggera italiana. Stiamo parlando di Vito Di Bari, marciatore di razza ben conosciuto dagli appassionati del settore e riferimento nazionale per la sua disciplina, nella quale ha saputo eccellere ad ogni livello. Un acquisto tanto inaspettato quanto importante, perfettamente in linea con la strategia societaria che punta a rinforzare settori specifici con acquisti mirati al di fuori della provincia di Lucca senza togliere così spazio alle promesse locali, con lo scopo di competere in discipline trascurate dal nostro vivaio territoriale. Vito di Bari, classe ’90 ed originario di Andria, ha ottenuto fin da giovanissimo importanti risultati internazionali come il bronzo alle olimpiadi under 18 di Ostrava nel 2007, e vanta una lunga militanza nelle Fiamme Gialle con le quali ha conquistato nel 2013 il titolo italiano assoluto di marcia sui 20km, diventando poi una presenza fissa negli appuntamenti in maglia azzurra. Un salto di qualità per la Atletica Virtus CR Lucca che, grazie a Vito, adesso può puntare a titoli decisamente ambiziosi nella disciplina.