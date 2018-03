Visita guidata alla mostra delle opere di Scaglia con l’Anisa

LUCCA – Occasione speciale per visitare la mostra dedicata al pittore lucchese Girolamo Scaglia, allestita al San Franceschetto fino al 15 aprile. Il 26 marzo, infatti, la neonata sezione locale dell’Anisa (Associazione nazionale italiana storici dell’arte) organizza la visita guidata all’esposizione curata da Paola Betti, che mette in mostra otto opere dell’artista, provenienti da prestatori privati e una recente acquisizione per la collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, promotrice della mostra. La visita è aperta anche ai non soci e, in questo caso, il costo è di 5 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni: 347/3658008.