Virtus Lucca: Orsucci vince a Ponte Buggianese. Road Team protagonista sulle strade della Toscana

LUCCA – Mentre entriamo nella stagione calda per la corsa su strada non si interrompe la serie lunga di risultati positivi portati a casa dal Road Team della Atletica Virtus CR Lucca, i cui atleti continuano ad ottenere ottimi piazzamenti in tutta la Toscana. Vittoria al cardiopalma al 2° Torneo “Festa dell’Unità” di Ponte Buggianese del vicecapitano Simone Orsucci che sopravanza di una manciata di secondi Andrea Beconcini della Atletica Vinci sul percorso competitivo di 8 km organizzato dal Gruppo Podistico Massa e Cozzile in collaborazione col comitato promotore della festa, conquistando quindi il trofeo a fronte dei circa 150 concorrenti provenienti da tutta la regione. Buoni risultati anche alla “Sant’Anna Race” di Forno (MS), gara di grande richiamo dove il drappello della Virtus colora di biancoceleste la parte alta della classifica del percorso competitivo di 8 km: medaglia di bronzo infatti per Francesco Giannotti, che supera di alcuni secondi il compagno di squadra Juri Zanni piazzatosi appena fuori dal podio in quarta posizione. Un percorso in costante crescita quello del Road Team che, fondato circa 6 mesi fa in seno alla Virtus per offrire una esperienza atletica differente dalle gare canoniche su pista, si è dimostrato fin da subito capace da una parte di infilare vittorie in serie grazie alle ottime capacità agonistiche dei componenti, e dall’altra di creare interesse ed aggregazione portando in casa Virtus linfa nuova e ampliando fortemente il settore corse su strada. Una scommessa in cui la società ha da sempre creduto e su cui ha puntato molto, con risultati per il momento assolutamente positivi ed incoraggianti, i cui sviluppi potrebbero andare oltre le pur alte aspettative iniziali.