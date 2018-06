Virtus Lucca: medaglia d’oro per Amabile e podio per Akari, Giannini e Leonetti

LUCCA – Quanta passione ci vuole per sacrificare un invitante fine settimana estivo per andare a sudare su una pista di atletica leggera? Chiedetelo ai ragazzi e alle ragazze della Atletica Virtus CR Lucca che, mentre i loro coetanei erano probabilmente in una qualche spiaggia a godersi l’estate, partecipavano alla Coppa Toscana di atletica leggera a Livorno per tenere alto il nome della società.

Una ennesima prova di dedizione e attaccamento ai colori societari che, anche al di là degli ottimi risultati ottenuti, ci rende orgogliosi dei nostri ragazzi e ci rende ancora più determinati a proseguire sulla strada tracciata, per valorizzare ulteriormente il vivaio lucchese che da sempre gode della maggior parte dei nostri sforzi. A maggior ragione, poi, quando a tanta dedizione in allenamento corrispondono tante soddisfazioni in gara: è stato infatti un trionfo quello di Diana Amabile nel lancio del giavellotto, dove la giovane atleta raggiunge i 21,36 metri all’ultimo tentativo scalando la classifica e meritandosi la medaglia d’oro.

Bene anche i cadetti nelle corse: ancora insieme sul podio la coppia Giannini e Leonetti che colorano di biancoceleste la premiazione dei 600 metri piani piazzandosi rispettivamente secondo e terzo (1:29,7 il tempo finale di Giannini, 1:30,02 quello di Leonetti) mentre Lud Tambellini Barsanti insegue in sesta posizione, così come Paolo Marsili nei 1200 metri ad ostacoli. Rimangono invece a metà classifica Daniele Linari nei 150 metri piani e, per la squadra femminile, Angela Bullari e Irene Giambastiani, entrambe cimentatesi sia negli 80 metri che nei 150. Straordinario Mohamed Michele Akari nel triathlon ragazzi: 2201 punti per lui e medaglia d’argento regionale dopo aver dominato la prova al Vortex (primo classificato con 54,89 metri) e i 60 metri ad ostacoli (9,7’’, valevoli per la seconda posizione), perdendo purtroppo punti preziosi nella prova del salto in lungo, dove comunque si posiziona quarto con una prestazione di 4,75 metri.

Bene anche Daniel Galligani, Carlo Bresciani, Gabriele Chelini, Filippo Giampaoli, Leonardo Pierotti, Federico Ascareggi, Tommaso Virdis, Gabriele Carignani e Gaetano Torrisi che, pur non riuscendo ad accedere al podio finale, offrono singole prestazioni molto incoraggianti. Della squadra femminile è ancora Diana Amabile a spiccare: prima posizione per lei nella prova dei 60 metri ad ostacoli (dove sfonda la soglia della singola cifra portando a termine il percorso in 9,9’’), per un punteggio finale di 1888 valevole per la quinta posizione toscana nel triathlon femminile. A scalare in classifica le altre atlete del team: Marina Senesi, Giada Bartolozzi, Romy Galigani, Emma Puccetti, Sofia Mininno, Soad Dechchach, Chiara Franceschini, Stella Bullari, Elena Boschi,Martina Boschi e Marta Bianca Salvatore. Ma non solo a Livorno i nostri atleti hanno avuto modo di farsi notare: è il solito Daniele Del Nista a tenere alta la bandiera della Virtus e del Road Team alla “Corri nel Parco” di San Rossore, corsa valida come 7° prova del Criterium Podistico Toscano. Seconda posizione in classifica per la nostra punta di diamante sul percorso di 8 km che si snoda nel parco pisano, superato solamente dal fortissimo Leo Paglione della Virtus Campobasso, mentre alcune posizioni più in basso nella classifica si accomodano Simone Orsucci (che appena due giorni prima aveva strappato la terza posizione in classifica assoluta sui 10 km della 32° Stranotturna di Agliana) e Fabio Pizzo.