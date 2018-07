Virtus Lucca: Magico Taviani al debutto in maglia azzurra

LUCCA – La squadra azzurra maschile under23 di prove multiple è tornata dall’incontro internazionale di decathlon di Aubagne con al collo la medaglia di bronzo e noi della Virtus siamo orgogliosi di poter dire di aver dato il nostro contributo al risultato: alla due-giorni che ha visto i migliori atleti europei di prove multiple sfidarsi nella cittadina francese c’era infatti anche il nostro Matteo Taviani al suo debutto in maglia azzurra che torna a casa con un ottimo personal best di 6911 punti, valido per la sesta posizione nella classifica individuale a soli 130 punti di distanza dai 7041 del campione italiano under23 e compagno di squadra Matteo Chiusolo.

Un buon miglioramento per entrambi gli atleti azzurri rispetto ai risultati ottenuti solo a maggio ai Campionati Italiani dove Chiusolo e Taviani, primo e secondo classificato, avevano raggiunto rispettivamente un punteggio di 6886 e 6862, guadagnandosi così l’accesso all’esagonale con Francia, Spagna, Svizzera, Repubblica Ceca ed Ucraina. Un risultato tanto più straordinario per il nostro Taviani se si considera che l’atleta romano, con un passato da velocista e da specialista nei 400 metri ad ostacoli, si è dedicato al variegato mondo delle prove multiple da pochissimi mesi riuscendo immediatamente ad eccellere ai massimi livelli grazie alla guida tecnica di Gioacchino Paci, esprimendo un potenziale che ancora non ha terminato di stupire.

Taviani ha mostrato subito la propria preparazione da velocista piazzandosi in prima posizione nei 100 metri piani (portati a termine in 10’’94 nonostante un sostenuto vento in opposizione), risultato replicato poi al termine della prima giornata sui 400 metri (49’’45 allo scatto del cronometro). Buono anche il risultato della prova di salto in lungo dove la misura di 6,65m mostra una sensibile progressione rispetto alle precedenti competizioni, mentre il getto del peso ed il salto in alto si confermano le discipline più difficoltose per Taviani: i 10,66m raggiunti dal peso non lo portano infatti oltre la terzultima posizione e l’asticella ferma a 1,76m relega Taviani ai piedi della classifica (a parimerito con lo svizzero Gaio Finley, il tedesco Mathys Nik ed il connazionale Luca Dell’Acqua). Bene inizia anche la seconda giornata di prove con i 110 metri ad ostacoli, portati a termine in 15’’27 (-1.3 il vento), e il lancio del disco dove il nostro multiplista segna il proprio record personale di 31,86m. Buona anche la misura di 4,30m raggiunta nel salto con l’asta (10 cm meno di Matteo Chiusolo), ma il capolavoro per Taviani giunge sul finale: impressionante infatti il miglioramento riscontrato nel lancio del giavellotto, dove il risultato di 53.59m valevole per la terza posizione segna un miglioramento di circa 12 metri rispetto alle precedenti competizioni, così come la volata lanciata nei 1500 metri piani, portati a termine in 4’40’’27 in terza posizione.

Risultati di peso che hanno inciso notevolmente sul punteggio finale andando quindi a confermare la posizione raggiunta già alla fine della prima giornata e staccando lo spagnolo Pablo Romero (in settima posizione) di oltre 200 punti. Un debutto in maglia azzurra esplosivo per Taviani, che una volta in più ha portato la Atletica Virtus CR Lucca su un palcoscenico internazionale da protagonista.