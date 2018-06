Virtuoso&Belcanto: il 25 giugno al via il Progetto Opera con docenti di fama internazionale e nuovi talenti lirici provenienti da tutto il mondo

LUCCA – È stato presentato questa mattina, nel Teatro di San Girolamo, il programma del Progetto Opera nel festival Virtuoso & Belcanto. Erano presenti Riccardo Cecchetti, direttore artistico del Festival, Aldo Tarabella, direttore artistico del Teatro del Giglio, Gianni Del Carlo, amministratore unico del Teatro del Giglio. A rappresentare le istituzioni il sindaco Alessandro Tambellini e l’assessore alla cultura Stefano Ragghianti. Erano inoltre presenti i docenti di fama internazionale protagonisti del Festival.

Nato nel 2016 da un’idea di Riccardo Cecchetti come festival internazionale di musica da camera, Virtuoso & Belcanto presenta quest’anno, per la prima volta dal suo battesimo, anche un progetto dedicato alla vocalità, realizzato in collaborazione con il Teatro del Giglio e la piattaforma danese Truelinked.com. Il Progetto Opera, in programma dal 25 giugno al 7 luglio, è fondato sulla struttura-base di Virtuoso & Belcanto che prevede corsi, concorsi e concerti, con il fine dichiarato di individuare nuovi artisti lirici che possano fin da subito essere impegnati in attività concertistiche e in produzioni liriche del Teatro del Giglio e dei teatri nazionali e internazionali con i quali il Giglio stabilmente collabora.

“ Il progetto Opera ha raccolto più di 100 iscrizioni provenienti da tutto il mondo e ha il fine proprio, attraverso di docenti di fama internazionale e vocal coach, di trovare nuovi talenti” afferma Cecchetti.

Le masterclass, tenute da docenti di fama internazionale, sono articolate in Tecnica vocale, Repertorio e Arte scenica. Il programma di Tecnica Vocale avrà come docenti il tenore David Rendall, il soprano Dimitra Theodossiou e il tenore Salvador Carbò, mentre sul Repertorio gli studenti saranno seguiti da Ross Craigmile e Massimo Morelli; ad Aldo Tarabella e Dongmi Grace Lee sono affidati i corsi di Arte scenica.

“Il festival è ambientato della casa di Puccini ed è una delle nostre punte importanti dell’anno in rapporto con l’opera” continua Tarabella “Il Teatro del Giglio lavora in particolare sulla filiera dell’opera per rendere questa dei ragazzi e per i ragazzi. Virtuoso&Belcanto, e in particolare il Porgetto Opera, è l’occasione per cercare i contenuti e coinvolgere i giovani che sono qui per lavorare e studiare” conclude il direttore artistico del Teatro del Giglio.

Tutti gli iscritti alle masterclass parteciperanno al concorso Virtuoso & Belcanto Progetto Opera nel corso del quale sarà selezionato il cast, laddove il livello richiesto venga raggiunto, per una produzione lirica pucciniana del Teatro del Giglio. Sarà inoltre individuato un gruppo ristretto di cantanti per una Cartolina pucciniana dedicata al Trittico, già inserita all’interno del cartellone delle Cartoline pucciniane, manifestazione organizzata dal Teatro del Giglio e dalla Fondazione Giacomo Puccini di Lucca. Al concorso, i candidati eseguiranno due arie in lingua italiana, oppure un’aria e una scena in italiano, una delle quali dovrà essere scelta tra Tabarro, Suor Angelica e Gianni Schicchi. La giuria sarà composta da Aldo Tarabella, da Riccardo Cecchetti e dai docenti presenti.

Nelle due settimane di corso, i giovani cantanti condivideranno il proprio percorso artistico con Lucca e con i turisti presenti in città. In programma ci sono tre concerti, il primo dei quali, inserito nel cartellone del Canto degli Alberi, si terrà venerdì 29 giugno alle ore 21.30 all’Orto botanico. Seguirà poi la Cartolina pucciniana Trittico, giovedì 5 luglio alle ore 18 in piazza Cittadella. Il concerto finale del Progetto Opera – Virtuoso & Belcanto “Intorno a Suor Angelica e Gianni Schicchi”, si terrà al Teatro San Girolamo venerdì 6 luglio alle ore 18.

“Virtuoso&Belcanto” è nato come una scommessa per fare di Lucca un centro di studio – spiega Tambellini – e facendo le cose insieme si è creato un piccolo cambiamento nella città facendo di Lucca la città della musica. È da sottolineare il grande gesto dello sponsor del Festival, BioNatura, che ha deciso di investire in un progetto culturale, questo nel segno della collaborazione”.

“Questo Festival è ancora una volta al centro delle attività culturali della città proponendo uno spettacolo di grande valore realizzato attraverso la sinergia tra istituzioni e porducendo un riscontro positivo sul pubblico e sul turismo” conclude l’amministratore del Teatro del Giglio.

Informazioni su www.virtuosobelcanto.com/progetto-opera.

