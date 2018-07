Virtuoso e Belcanto: gli appuntamenti di giovedì 19

LUCCA – Proseguono a ritmo serrato gli appuntamenti musicali di Virtuoso & Belcanto, il festival di musica da camera che offre alla città due settimane di musica in ambientazioni tradizionali e nei luoghi più insoliti e inconsueti: giovedì 19 luglio (ore 18.30, Real Collegio – ingresso libero e gratuito), il primo dei concerti denominati “I colori del talento”, che vedono impegnati gli studenti delle masterclass, giovani e talentuosissimi musicisti giunti a Lucca dai cinque continenti per perfezionarsi in pianoforte, fortepiano, violino, viola, violoncello, contrabbasso e musica da camera con concertisti e docenti di fama provenienti dalle più prestigiose accademie musicali internazionali.

Ancora giovedì 19 luglio (ore 21.30, Chiesa dei Servi – ingresso 12,00 euro – ridotto 10,00 euro), l’appuntamento è con il concerto “Sogni romantici”: protagonisti Ani Kavafian, Ian Jones, Wei-Yi Yang, Jan Bjøranger, Paul Cortese, Adrian Brendel, musicisti di fama internazionale impegnati in questi giorni come docenti nelle masterclass strumentali di Virtuoso & Belcanto. Il programma prevede musiche di F. Chopin (Mazurche e Preludi), C. Debussy (Sonata per violino e pianoforte) e C. Franck (Quintetto in fa minore).

I biglietti per il concerto “SOGNI ROMANTICI – I Virtuosi” – al prezzo di 12,00 euro (ridotto 10,00 euro) – sono in vendita online su https://www.boxol.it/TeatroDelGiglio/it/event/sogni-romantici/253255, alla Biglietteria del Teatro del Giglio, aperta al pubblico dal martedì al venerdì con orario 10.30-13 (tel. 0583.465320 – email: biglietteria@nullteatrodelgiglio.it) e, un’ora prima dell’inizio del concerto, alla Chiesa dei Servi.