Virtuoso e Belcanto: concerto alla Chiesa dei Servi con Boris Berman

LUCCA – Dopo aver lasciato l’Unione Sovietica nel 1973 per emigrare in Israele, Boris Berman – nato a Mosca, ha studiato al Conservatorio Tchaikovsky con Lev Oborin, dove si è diplomato con lode sia in pianoforte sia in clavicembalo – si è affermato come uno dei più ricercati interpreti della tastiera, così come una delle personalità più influenti della scena musicale mondiale. A Lucca per Virtuoso & Belcanto come docente titolare di una masterclass di pianoforte, Boris Berman si esibirà in concerto questa sera alle ore 21.30 nella Chiesa dei Servi con un programma dedicato a C. Debussy e S. Prokofiev. Del compositore francese, Berman eseguirà l’intero primo libro dei Preludi; del russo, le Sonate n. 9 in do op. 103 e n. 7 in si bemolle op. 83.

Venerdì 27 luglio alle ore 18.30 al Real Collegio incontro-conversazione con Boris Berman, si parlerà della vita e della carriera dell’artista (incontro a ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento posti.).