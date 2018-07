Virtuoso & Belcanto: tre grandi concerti per la giornata conclusiva del festival 

LUCCA – 135 giovani musicisti provenienti da tutto il mondo e docenti e concertisti di fama internazionale – Luc-Marie Aguera, Boris Berman, Jan Bjøranger, Adrian Brendel, Paul Cortese, Luigi De Filippi, Yejin Gil, Bruno Giuranna, Eszter Haffner, Ilmari Hopkins, Xenia Jankovic, Ian Jones, Ani Kavafian, Sandro Meo, Alain Meunier, Bård Monsen, Wei-Yi Yang, Riccardo Cecchetti – hanno condiviso studio, concerti, ascolto reciproco, dando insieme vita alla terza edizione di Virtuoso & Belcanto, che ha regalato alla città di Lucca e ai suoi numerosissimi turisti due intense settimane di musica diffusa, vitale e gioiosa.

E per la giornata conclusiva del festival, domenica 29 luglio, Virtuoso & Belcanto ha in serbo nuovi splendidi momenti di musica: il primo concerto dal titolo “Romanticamente” (ore 12, Real Collegio) vedrà esibilrsi Bård Monsen (violino) e Sohyun Park (pianoforte) nella Partita per violino e pianoforte di W. Lutoslawski; la seconda parte del programma prevede Souvenir de Florence op. 70 di P. I. Čajkovskij con Bård Monsen e Inkyung “Alison” Oh (violino), Guilherme Santana e Lisa Lotte Grotholt (viola), Ilmari Hopkins e Antonio Pellegrino (violoncello). A seguire, la Suite da Giulietta e Romeo di S. Prokofiev, nell’interpretazione di Haim choi (violino) e Thomas Kelly (pianoforte). Alle ore 18.30 (Real Collegio, ingresso libero e gratuito), un concerto dedicato al repertorio per fortepiano.

“Virtuoso & Belcanto Festival Chamber Orchestra – Virtuosi” è il titolo del concerto che chiude (alle ore 21.30, in San Romano) l’edizione 2018 di Virtuoso & Belcanto: in programma, Divertimento in si bemolle KV 137 di W. A Mozart, Trauermusik di P. Hindemith, Danze Rumene di B. Bartok e Variazioni sul tema di Frank Bridge op. 10 di B. Britten. Esegue la Virtuoso & Belcanto Festival Chamber Orchestra diretta da Jan Bjøranger.

I biglietti per i concerti “Romanticamente” e “Virtuoso & Belcanto Festival Chamber Orchestra – Virtuosi” – al prezzo di 12,00 euro (ridotto 10,00 euro) – sono in vendita online su https://www.boxol.it/TeatroDelGiglio/it/advertise/virtuoso-belcanto-2018/253252, alla Biglietteria del Teatro del Giglio (tel. 0583.465320 – email: biglietteria@nullteatrodelgiglio.it) e nelle sedi dei concerti, un’ora prima dell’inizio.

Virtuoso & Belcanto, il festival ideato da Riccardo Cecchetti (direttore artistico), promosso e realizzato da Comune di Lucca, Associazione Voces Intimae e Teatro del Giglio, per l’edizione 2018 è realizzato grazie al supporto di BioNatura (Main Sponsor), Guidi Car – Kia, B&B Anfiteatro, Ristorante Tre Merli, Comfortravel e al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Lucca Promos, Ego Wellness Resort, Fabio Francesconi Srl, Musicherie.com di Antonio Bonacchi, Naturanda, Studio Guidi Consulenza del Lavoro. Il festival è in collaborazione con Confindustria Lucca, Confcommercio Lucca, Fondazione Giacomo Puccini di Lucca, Fondazione Ragghianti, Scuola di Musica di Fiesole, Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona, Florence Academy of Art, Fondazione Lucchi, Fondazione Zeffirelli, Flam, Unicoop Firenze, Le Dimore del Quartetto, Cluster, Animando, Enit – Agenzia Nazionale del Turismo, Toscana Promozione Turistica, Istituto Italiano di Cultura di Londra. Si ringraziano per il patrocinio: Provincia di Lucca, Camera di Commercio di Lucca. Media partner Rai Radio 3. Comunicazione Demia.org.