Virtuoso & Belcanto: già record per l’edizione 2018 del festival

LUCCA – Ottime notizie per l’edizione 2018 di Virtuoso & Belcanto, il festival internazionale di musica da camera realizzato da Comune di Lucca, Associazione Voces Intimae e Teatro del Giglio: a due settimane dalla chiusura ufficiale delle iscrizioni ai corsi di perfezionamento strumentali – prevista per il 10 giugno -, si è infatti registrato un vero record di domande, tanto che le classi di pianoforte, violino e viola sono state chiuse con un mese di anticipo rispetto a quanto avvenne nel 2017.

Sono moltissimi gli studenti che hanno chiesto di iscriversi alle masterclass di pianoforte, violino, viola, violoncello e musica da camera, tenute per l’edizione 2018 del festival da docenti e artisti di fama internazionale quali Luc-Marie Aguera (Quartetto Ysaÿe), Boris Berman, Jan Bjøranger, Adrian Brendel, Paul Cortese, Luigi De Filippi, Yejin Gil, Bruno Giuranna, Eszter Haffner, Ilmari Hopkins, Xenia Jankovic, Ian Jones, Ani Kavafian, Sandro Meo, Alain Meunier (direttore artistico della Scuola di Musica di Fiesole e del Concorso internazionale di quartetto d’archi di Bordeaux), Bård Monsen, Wei-Yi Yang, Riccardo Cecchetti.

Ad oggi, i selezionati e ammessi alle masterclass, 125 strumentisti in tutto, provengono da 31 paesi dei 5 continenti e il loro livello di preparazione, in crescita esponenziale rispetto alle due passate edizioni, è altissimo. Tra tutti, e solo a titolo esemplificativo, si segnalano due iscritti alla classe di pianoforte: il belga Yannick Van De Velde, che nel 2016 vinse il primo premio del concorso pianistico di Virtuoso & Belcanto, e che ha appena debuttato come solista con i Berliner Philharmoniker; Szymon Neehring, pianista polacco vincitore del primo premio al Concorso Rubinstein 2017. Tra gli strumentisti ad arco, alla classe di violino è stata ammessa la giovanissima violinista sud coreana Haim Choi, che ha già debuttato come solista con la London Philharmonic Orchestra.

Rimangono ancora aperte, ma con pochi posti a disposizione, le classi di violoncello e musica da camera; per le classi di violino, viola e pianoforte sono invece state predisposte liste d’attesa.

