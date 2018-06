Violino Corno e piano per l’avvio del Festival di musica da camera della Versilia di Pieve a Elici

MASSAROSA – Sarà un trio composto da il violino di Francesca Dego, il corno di Martin Owen e il pianoforte di Maria Perrotta ad aprire domenica (1 luglio, ore 21.15) il Festival di musica da camera della Versilia di Pieve a Elici, organizzato dall’Associazione musicale lucchese in collaborazione con il Comune di Massarosa e giunto alla sua cinquantunesima edizione.

Di assoluto rilievo la formazione che aprirà il Festival. Francesca Dego a soli 31 anni è considerata fra le migliori interpreti italiane di oggi; l’inglese Martin Owen è uno dei più conosciuti e richiesti suonatori di corno d’Europa. Maria Perrotta è applaudita dal pubblico e dalla critica come pianista particolarmente comunicativa e sensibile.

Un percorso d’ascolto ricercato e suggestivo quello proposto dai tre musicisti, che parte da Robert Schumann e la sua Sonata per violino e pianoforte n. 1 in la minore op. 105, composta in soli cinque giorni nel settembre 1851, e prosegue con l’Omaggio a Brahms completato nel 1982 dall’ungherese György Ligeti, raro trio per violino, corno e pianoforte in quattro tempi che ha segnato uno spartiacque nella carriera del compositore. Nella pieve romanica di San Pantaleone risuonerà poi l’assolo per corno del francese Oliver Messiaen Appel interstellaire, sesto movimento dell’ampia composizione orchestrale Des canyons aux étoiles commissionata all’autore per celebrare il bicentenario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America.

A chiudere il concerto sarà invece il Trio per violino, corno e pianoforte in mi bemolle maggiore op. 40 di Johannes Brahms.

Il Festival è patrocinato dal Mibact e dalla Provincia di Lucca, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca e Banca di credito cooperativo della Versilia, Lunigiana e Garfagnana. Per i concerti di Pieve a Elici non è prevista prevendita. La biglietteria apre alle 20,15. Il costo del biglietto intero è di 12 euro, quello del ridotto di 10 euro. Per i soci dell’Associazione musicale lucchese, 7 euro.