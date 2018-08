Villa Basilica: continua la collaborazione tra Comune e associazioni

VILLA BASILICA – L’Amministrazione Comunale di Villa Basilica mantiene costante il suo impegno per sostenere le associazioni del territorio. Grazie a uno stanziamento di bilancio dal valore di circa 10mila euro, il Comune offre un

aiuto concreto a quelle organizzazioni che si attivano per realizzare eventi a Villa Basilica e nelle frazioni.

Tra gli interventi effettuati a favore delle associazioni vanno sottolineati la concessione del patrocinio, l’utilizzo gratuito del suolo pubblico, la possibilità di fare affissioni e di utilizzare edifici e strutture del Comune per allestire i vari eventi. In particolar modo, l’Amministrazione ha messo in moto la propria macchina organizzativa per assumersi gli oneri della sicurezza, per una spesa di circa 4mila euro. Questa decisione consente così alle associazioni di poter concentrare tutti i propri sforzi nella preparazione degli eventi che animeranno l’agosto del Comune di Villa Basilica. Uno degli esempi più virtuosi di collaborazione tra l’Amministrazione e le associazioni, è l’accordo stabilito insieme al “Gruppo Donatori di Sangue Fratres di Pariana”. Un’idea inizialmente proposta dai volontari stessi e immediatamente accolta dal Sindaco, Giordano Ballini. Alla base della convezione c’è la voglia di partecipare attivamente alla salvaguardia del territorio comunale, in particolar modo per quello che riguarda la frazione di Pariana. Il Comune ha così autorizzato i volontari dell’Associazione a svolgere lavori che riguardino il decoro urbano, ai quali fornisce sia sostegno economico che materiali per lavorare al meglio. La convenzione regola principalmente attività di pulizia e manutenzione di aree verdi, piazze e strade.

«Tutto ciò che consente la promozione del nostro territorio è ben visto dall’Amministrazione Comunale – afferma il Sindaco Ballini –. Siamo sempre disponibili a fornire tutto il supporto necessario per agevolare questo tipo di iniziative, utili anche per favorire l’attività turistica in tutta la zona».