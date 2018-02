Villa Argentina: protagonista l’artista viareggino Giorgio Michetti

VIAREGGIO – Domani (martedì 20 febbraio), alle 16, l’artista viareggino Giorgio Michetti, sempre pieno di entusiasmo e di passione per l’arte, nonostante la veneranda età di 105 anni, si esibirà in una performance dal titolo: “Giorgio Michetti: Vecchio è Super-fluo?”.

Oggi definiamo superfluo tutto ciò che ormai riteniamo inutile, in eccesso o superato dalle mode. “Super-fluo” vuole significare l’esatto contrario: superiore al tempo, capace di brillare di luce propria per sempre, come uno spettro di colori fluorescenti” afferma l’artista Giorgio Michetti con la sua solita ironica e arguta leggerezza.Una performance d’artista, capace di superare ogni comune stereotipo, che mette al centro i colori e la loro luminosa bellezza. Un evento che certamente saprà intrattenere e stupire perché Giorgio Michetti sa esprimere con la sua vita, la sua arte, i suoi colori, la gioia e l’amore per la vita.

Intanto la mostra “L’alternarsi nel tempo nelle età di Giorgio Michetti”, dell’artista poliedrico allestita a Villa Argentina (Viareggio) dallo scorso 20 gennaio naviga a gonfie vele e ha già raggiunto oltre 2200 visitatori.

La mostra (ad ingresso libero) sarà visitabile fino a domenica 4 marzo, dal martedì alla domenica, orario 10.00 – 13.00 15.00 –18.30. Chiuso il lunedì.

Per informazioni : Tel. 0584 1647600