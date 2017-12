Vigilia di beneficienza per Forza Italia al ristorante ‘La Griglia di Varrone’

LUCCA – Vigilia di Natale all’insegna della solidarietà verso le fasce deboli e le famiglie in difficoltà, al Ristorante la Griglia di Varrone di Viale Europa a Lucca. Sono stati un centinaio gli ospiti, tra cui moltissimi bambini, al pranzo della vigilia di Natale organizzato per l’ottavo anno consecutivo, dal Consigliere Comunale Marco Martinelli e resa possibile grazie anche alla generosità del proprietario Massimo Minutelli che ha voluto regalare una giornata speciale a tutte le famiglie. Grazie al prezioso supporto della consigliera Simona Testaferrata e della signora Roberta Lucarelli, del gruppo volontariato Vincenziano, sono state individuate le persone più bisognose assistite dalle associazioni caritative della Diocesi, a cui sono state offerte le specialità del ristorante di Viale Europa. Alla fine del pranzo è arrivato anche Babbo Natale che ha portato per la felicità dei bambini tantissimi giochi e per i più piccoli i pupazzi donati dalla pasticceria Sandra e l’angolo dolce. «Siamo scesi in campo per regalare, in questo giorno speciale, un sorriso ai numerosi bambini presenti, segno del nostro costante impegno a favore dei più deboli di questa città». Lo afferma Marco Martinelli presidente del gruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Lucca. Ogni anno è sempre un momento speciale – aggiunge Martinelli- reso tale dal calore e dalla voglia di un futuro migliore nello sguardo e nelle parole dei numerosi giovani presenti.