Videosorveglianza potenziata a Castelnuovo e Villa Basilica. A breve anche i progetti di Lucca, Viareggio e Massarosa [foto]

LUCCA – Due protocolli, due Comuni, finalità simili e al tempo stesso modalità diverse di attuazione per due progetti uniti dalla volontà di rendere il proprio territorio sempre più sicuro.

Questo è il senso dei documenti firmati stamani in Prefettura di Lucca, dal prefetto Maria Laura Simonetti e dai primi cittadini di Castelnuovo Garfagnana, Andrea Tagliasacchi e di Villa Basilica, Giordano Ballini.

«Questi protocolli rappresentano il primo step per ottenere il finanziamento governativo sulla sicurezza, che, complessivamente, ammonta a 37 milioni di euro. Questi finanziamenti saranno ripartiti tra i progetti che rispecchiano appieno lo scopo di questo provvedimento e, cioè, innalzare lo stato di sicurezza dei territori, implementando al contempo, la collaborazione con le forze dell’ordine da parte delle amministrazioni comunali», ha spiegato la prefetto Maria Laura Simonetti.

Il sindaco di Castelnuovo, Tagliasacchi, ha invece illustrato il progetto per il suo comune: «Verranno installate altre 15 videocamere di sorveglianza – ha detto – che si vanno ad aggiungere alle 6 già esistenti. Due di queste, inoltre, saranno a 360 gradi. Con le nuove telecamere si potrà garantire una copertura di tutti i luoghi principali di Castelnuovo».

Diverso nella sua declinazione, invece, il progetto di Villa Basilica: «Abbiamo deciso di andare a coprire le aree più isolate, in modo che vi sia un costante controllo. Oltre a queste, saranno posizionate nell’area delle Pizzorne sempre molto frequentata dai turisti. Nostro scopo principale è quello di innalzare il livello di sicurezza nelle zone attorno alle scuole e di mettere in atto un’efficace lotta all’abbandono dei rifiuti abusivi», spiega Ballini.

Se Villa Basilica e Castelnuovo sono i primi comuni a presentare progetti in questo senso alla Prefettura, altri si stanno già muovendo in questo senso: «A breve saranno pronti anche i progetti di Lucca, Viareggio e Massarosa – ha detto la prefetto -: le scadenze che abbiamo davanti sono quella del 30 giugno per i Comuni per presentare i progetti, appunto e, successivamente il 31 agosto per noi della Prefettura per predisporre le relazioni sui progetti da fornire al Ministero. Solo dopo questo passaggio sapremo chi è stato ammesso ai finanziamenti».

Soddisfatto di queste iniziative è il questore di Lucca, Vito Montaruli che sottolinea come, da parte sua, sia importante l’aspetto collaborativo che sta alla base di queste iniziative e che vede sempre più forte l’interazione tra le polizie municipali e le forze dell’ordine.