Viareggio: violato del regolamento edilizio in passeggiata

VIAREGGIO – Avviato il procedimento per la violazione del regolamento edilizio per due immobili della Passeggiata: il bagno Bertuccelli e l’Hotel Excelsior. L’atto impone ai proprietari l’esecuzione delle opere necessarie per il decoro e la sicurezza. Il procedimento ha preso il via da un sopralluogo della Polizia municipale. Il rapporto datato 13 aprile, parla chiaro: alcune parti di tali immobili non presentano le condizioni di decoro richieste per l’ambiente urbano.

In particolare, per il Bagno Bertuccelli è stato attestato che sul lato che si affaccia su viale Margherita le balaustre a protezione della copertura e del terrazzino sono gravemente deteriorate e in parte mancanti di colonnine. Inoltre manca una lastra di vetro lungo la parte terminale della copertura lato nord dell’immobile, mentre la vernice risulta sfogliata o comunque con forte variazione cromatica rispetto al resto del fabbricato. Nella galleria si nota la mancanza totale di intonaco della facciata dell’appartamento.

Per l’hotel Excelsior, invece, per il prospetto su viale Carducci sono stati evidenziati: parziale distacco dell’intonaco, distacco della malta cementizia dei capitelli dei terrazzi, variazione cromatica della tinteggiatura della facciata con particolare evidenza sulla cupola lato mare, e nel sotto gronda. Sotto il portico del piano sottotetto risulta mancante una lanterna in metallo lavorato, con presenza di fili scoperti. Per il prospetto su piazza Puccini le mancanze riguardano invece il deterioramento della variazione cromatica della tinteggiatura, il distacco della malta dei capitelli del terrazzo, la presenza di vegetazione spontanea, ferro e cemento a vista per il distacco delle decorazioni, travi e travicelli con tinteggiatura corrosa dal tempo, avvolgibili danneggiati, teli a protezione stracciati e usurati.

Ordinanza già notificata (ordinanza 20 aprile 2018) invece al proprietario, e rappresentante dei comproprietari, del terreno nel quartiere Don Bosco, compreso fra via Fratti, via Fiume, via Don Bosco e via Udine.

«E’ indispensabile procedere con urgenza alla pulizia dell’area pinetata per eliminare ogni rischio per l’incolumità pubblica – si legge nell’atto –. Considerato che ciò favorisce fenomeni di microcriminalità, attività di spaccio di sostanze stupefacenti, degrado ambientale e igienico sanitario, nonché rischio di incendi con conseguente pericolo per la pubblica incolumità».

Entro 30 giorni i proprietari dovranno procedere al taglio di vegetazione infestante e bonifica da rifiuti non biodegradabili. L’area interessata dalle operazioni di sfalcio deve essere adeguatamente perimetrata e posta in sicurezza, nonché sorvegliata, onde evitare incidenti ed infortuni, e inoltre l’intervento dovrà essere attuato da personale specializzato.

Qualora i proprietari non ottemperassero a quanto previsto nell’ordinanza, verranno applicate le modalità previste dall’art. 41 Regolamento del Verde Urbano (approvato con Del. C.C. n. 31 del 28/06/2005) e saranno soggetti alle sanzioni da 500 a 5.000 euro.

«Il decoro della città passa anche dal rispetto degli spazi comuni e dei regolamenti in atto – commenta l’assessore Federico Pierucci -. Gli edifici in questione sono importanti e offrono un colpo d’occhio che sarebbe bellissimo qualora fossero riqualificati».

«Stesso discorso, anche se procedure e regolamenti diverse, per il terreno privato che non può diventare ricettacolo di rifiuti e di criminalità. Senza considerare il pericolo di incendi. Attenzione e amore per Viareggio – conclude – sono le basi dalle quali partire perché la città sia a posto, più bella e più pulita».