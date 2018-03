Viareggio: tutti i provvedimenti del traffico per la processione del Gesù Morto

VIAREGGIO – Il 30 marzo prossimo si terrà a Viareggio la processione triennale del Gesù Morto. Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione la Polizia Municipale ha predisposto alcuni cambiamenti nella circolazione delle auto e nella sosta.

In particolare le strade SS. Annunziata, via Regia, via Puccini, via Machiavelli, via Veneto, via Garibaldi, piazza S. Antonio (sosta fronte chiesa di S. Antonio), via Sant’Antonio, via Regia, SS. Annunziata (chiesa), saranno temporaneamente chiuse al traffico (per tempo strettamente necessario al transito della processione) a partire dalle 21 fino al termine dell’evento.

Sosta vietata invece dalle 18 alle 24 sulla piazza di fronte alla chiesa SS. Annunziata, in via Regia nel tratto compreso tra piazza Santa Maria e via Puccini, in via Puccini nel tratto compreso tra via Regia e via Machiavelli, via Machiavelli nel tratto compreso tra via Puccini e via Veneto, via Veneto nel tratto compreso tra via Machiavelli e via Garibaldi, via Garibaldi nel tratto compreso tra via Veneto e piazza S’Antonio, piazza Sant’Antonio lato fronte chiesa di Sant’Antonio e Via Sant’Antonio (tutta).