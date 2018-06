Viareggio si prepara a vivere la sua Notte Bianca: in programma danza, magia e giocoleria

VIAREGGIO – Spettacoli di danza, magia e giocoleria per bambini, artisti di strada, esibizioni e musica: tanta musica nei locali con dj set in tutta la Passeggiata e il truck in piazza Mazzini Marco Bresciani in consolle che farà ballare tutti i presenti.

E poi ovviamente i negozi aperti e tutta la magia della Passeggiata di Viareggio. E’ partito il conto alla rovescia: “Nessun dorma!”: il 23 giugno a Viareggio sarà Notte Bianca.

L’evento, arrivato ormai alla sua terza edizione, organizzata da Confcommercio e dal Centro commerciale naturale della Passeggiata, con il patrocinio del Comune di Viareggio e il sostegno di Banco Bpm e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, rientra nel calendario toscano di Arcobaleno d’Estate, la grande iniziativa lanciata a livello regionale da Regione Toscana, Toscana Promozione e quotidiano La Nazione.

La manifestazione si arricchisce quest’anno dei colori dell’arcobaleno: tutta la Passeggiata infatti sarà suddivisa in zone, ognuna delle quali contraddistinta da un diverso colore, grazie agli allestimenti realizzati da pubblici esercizi, stabilimenti balneari ed attività commerciali che potranno quindi dare libero sfogo alla loro creatività (la ripartizione è consultabile sul sito di Confcommercio).

Novità anche per quanto riguarda i più piccoli: grazie ad una collaborazione con l’azienda che gestisce la grande ruota panoramica di piazza Pea, saranno presenti Spider Man, Iron Man e Wonder Woman, che accompagneranno i bambini durante il giro.

Un cartellone ricchissimo di iniziative rivolto a un pubblico di tutte le età: «Stiamo definendo gli ultimi ritocchi al programma che ogni giorno si arricchisce sempre di più – dichiara l’assessore al Turismo Patrizia Lombardi -: una manifestazione a cui teniamo molto, che festeggia l’arrivo della stagione estiva. Un’iniziativa, che per sua natura è veicolo promozionale grazie anche al grande supporto della Regione e di Toscana Promozione».

«Anche quest’anno la Notte Bianca coinvolge i principali attori commerciali, economici e imprenditoriali di Viareggio – commenta ancora l’assessore -: un esempio di come lavorando in sinergia tra pubblico e privato si possano ottenere risultati degni di nota. Desidero ovviamente ringraziare tutti gli sponsor, la cui partnership è stata assolutamente fondamentale per la realizzazione del programma».

«Siamo soddisfatti – dichiara Piero Bertolani, presidente di Confcommercio Viareggio – perché l’adesione delle attività della Passeggiata alla Notte Bianca è molto alta e permetterà un effetto coreografico particolare grazie alla suddivisione della Passeggiata in varie zone con i colori dell’arcobaleno. Questo dimostra che quando c’è un coordinamento efficace, non manca certo l’unità di intenti tra gli operatori per fare qualcosa di importante. Sono quindi convinto che anche questa terza edizione della Notte Bianca sarà un grande successo».