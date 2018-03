Viareggio, piantumazioni di nuovi alberi, in totale 83 piante

VIAREGGIO – Più verde in città meno inquinamento nell’aria, sono iniziate in questi giorni le piantumazioni di nuovi alberi in varie zone della città: in tutto 83 piante che andranno ad incrementare il patrimonio del verde cittadino.

Nel dettaglio: 6 tigli sul viale dei Tigli, 15 alberi in piazza Dante (2 ginkgo, 2 liriodendro, 6 albero dei rosari, 1 quercia, 2 liquidambar, 2 lecci), 4 olivi alla chiesa Santo Antonio, 2 magnolie e 2 lagerstroemie in via Ponchielli, 4 peri da fiore e 50 rose davanti al palazzo comunale.

Soddisfazione è espressa dalla consigliera Marinella Spagnoli: «Quando si piantano alberi è sempre una vittoria, per l’ambiente e per i nostri polmoni – commenta -. Un albero nel suo ciclo vitale abbatte circa 700 kg di CO2: auspichiamo di continuare questa attività in cui crediamo fermamente, di contrasto all’inquinamento e al degrado. Nuove piante e nuovi fiori porteranno colore, profumo e bellezza».