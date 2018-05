Viareggio: nuovo incontro l’11 maggio sul Regolamento urbanistico

VIAREGGIO – Continua il processo partecipativo verso l’approvazione del Regolamento Urbanistico: il prossimo appuntamento sarà con gli ordini professionali in programma per venerdì 11 maggio alle 16 a villa Paolina (via Machiavelli, 2).

Il primo incontro, che si è svolto il 4 maggio scorso, ha visto la partecipazione delle categorie economiche.

«L’Amministrazione comunale intende coinvolgere la Comunità nelle scelte compiute – commenta l’assessore all’Urbanistica Federico Pierucci – per questo stiamo promuovendo un percorso di partecipazione basato sul confronto. Abbiamo chiesto da diversi mesi a cittadini, imprese ed associazioni di inviare le proprie proposte al fine di anticipare il più possibile una valutazione delle stesse già in fase di adozione. Sono arrivate moltissime sollecitazioni che sono tutte all’attenzione di chi si occupa della pianificazione ed alle quali cercheremo di dare una risposta per quanto possibile. Al termine di questo iter cercheremo di fare sintesi e predisporre un atto di adozione in grado di dare risposte».

Si precisa che per ogni comunicazione o contributo, è attivo l’indirizzo di posta elettronica dedicato: partecipazione.ru@nullcomune.viareggio.lu.it Un lavoro intenso che porterà all’approvazione definitiva dell’RU entro la fine dell’anno.