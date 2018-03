Viareggio: le opere d’arte come salvaguardia dei patrimoni

VIAREGGIO – Da oggi in Mostra presso l’Agenzia Generali Italia di Viareggio la collezione di opere dell’artista contemporaneo MBU-69 visitabile fino al 30 aprile

La Mostra nell’ambito del progetto ArtInvestment da il via alla nuova nuova campagna di comunicazione che coniuga arte e rendimento e salvaguardia degli investimenti

inaugurazione Show Room d’arte contemporanea del Maestro MBU-69 – opere d’arte e assicurazioni – protezione dei risparmi e investimenti.

Si inaugura, oggi 9 marzo alle ore 18,30, presso la sede dell’Agenzia di Generali Italia spa in Via Aurelia Nord n.104 , la mostra d’arte contemporanea dell’artista MBU-69 che con la tecnica del ri-collage applicati su tela rivisita i grandi fumetti come Diabolik, Kriminal, Valentina, Nathan Never, Dylan Dog, Tex e Conan.

L’esposizione durerà fino al 30 aprile 2018 e sarà visitabile tutti i giorni lavorativi negli orari di apertura dell’Agenzia Generale di Generali Italia spa gestita da Giuseppe Gargano e Alessandro Meciani.

Durante il periodo della Mostra saranno organizzati momenti di approfondimento e di informazione su quali strumenti per la salvaguardia dei patrimoni, per le successioni degli asset familiari e la ricerca dei rendimenti.



La proposta di Generali Italia, in questo momento di potenziale volatilità dei mercati, intende diversificare il posizionamento degli stock di capitali generati dal risparmio. L’’investimento in Arte soddisfa la componente soggettiva dell’individuo e il piacere del possesso, la parte piu’ importante della liquidità si consiglia di allocarla su prodotti a capitale protetto e garantito, mentre una componente, non superiore al 30%, deve essere investita in OICR che, seppur esposti alla volatilità dei mercati, hanno oggi dei meccanismi (algoritmi e gestori specializzati) capaci di auto bilanciare automaticamente il peso delle esposizioni.

Al dibattito parteciperanno i più importanti gestori patrimoniali presenti sui mercati, rilevanti collezionisti e critici d’arte.

Un aperitivo in compagnia di tutti gli ospiti concluderà la serata inaugurale e darà il via a questa nuova campagna di comunicazione che coniuga arte e investimenti e protezione degli Asset familiari.