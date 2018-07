Viareggio: Fratelli d’Italia denuncia l’aggressione alla propria iscritta Michela Dell’Innocenti

VIAREGGIO – «Segnaliamo l’ennesimo episodio di aggressione da parte di un immigrato che questa volta ci ha coinvolti direttamente: la nostra iscritta massarosese Michela Dell’Innocenti è stata presa di mira da un africano intento a svolgere la sua attività di parcheggiatore abusivo in piazza D’Azeglio a Viareggio»: lo comunica il Direttivo Fratelli d’Italia Provincia di Lucca.

«Nel pomeriggio di venerdì questo individuo mi ha chiesto soldi, mi sono rifiutata e mi ha preso a calci, pugni e sputi la macchina prima di fuggire – racconta la vittima – Mi sono quindi recata a fare regolare denuncia perché sono fatti gravi che vanno segnalati onde evitare che possa succedere di peggio a chi non accetta di stare alle non-regole di questi nostri gentili ospiti».

«Piazza D’Azeglio – chiude FdI – è un luogo centrale di Viareggio, a due passi dalla Passeggiata e sito delle partenze dei bus. Se in un posto come questo una ragazza viene aggredita e minacciata in un pieno pomeriggio di luglio vuol dire che c’è un problema, è dunque dovere di Comune e Prefettura intervenire e contiamo che possano farlo il più rapidamente possibile. Questa non è la Versilia che vogliamo far vedere a bambini e turisti. Fortunatamente per Michela si è conclusa con un po’ di paura e qualche danno, ma non vogliamo che possa accadere di peggio a qualcun’altro».