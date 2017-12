Viareggio festeggia il nuovo anno in piazza: le limitazioni e cosa non si può fare

VIAREGGIO – Viareggio attende il nuovo anno sotto le stelle e in riva al mare: dalle 23 fino a notte inoltrata, sarà Festa in piazza Mazzini grazie alle perfomance di Ale Lippi, direttamente da Radio Dj e Lorenzo Lippi Dj. Presenta la serata Daniele Maffei.

Un evento organizzato dal Comune di Viareggio, grazie al supporto logistico della Fondazione Carnevale e al contributo di Pirani Group, e delle attività del Parco Commerciale Burlamacca (Conad, Euronics, Mc Donald’s).

«Viareggio quest’anno torna ad avere la sua festa di piazza per salutare il vecchio anno ed accogliere l’arrivo di quello nuovo – ha detto l’assessore al Turismo Patrizia Lombardi -. Una lunga notte che vedrà suonare i DJ Viareggini Alessandro Lippi, stretto collaboratore di Albertino a RadioDeejay e Lorenzo Lippi altro giovane viareggino che si alternerà con il collega».

«Dobbiamo dire ancora grazie alle imprese private che hanno contribuito sponsorizzando l’evento – continua -. Il fatto che gli sponsor rispondano positivamente a sostenere le proposte per animare, addobbare e illuminare Viareggio, è sicuramente un segnale che questa città sta tornando a far credere in sé stessa: Questo è per l’Amministrazione comunale il segnale che il lavoro svolto fino ad oggi sta aprendo una nuova epoca fatta di ritrovato ottimismo e voglia di investire».

«A San Silvestro aspettiamo tutti i cittadini e i turisti sul belvedere delle maschere – conclude Lombardi – per fare festa e brindare all’arrivo del 2018».

Appello alla prudenza arriva invece dall’assessore alla Libertà urbana Maurizio Manzo: «Chiedo attenzione, civiltà e rispetto per sé stessi e per la cosa pubblica. Divertimento per tutti – ha detto – ma senza eccessi, con la testa sulle spalle e con la certezza che la polizia municipale, ma anche le altre forze dell’ordine, vigileranno su Viareggio. A tutti loro va il mio personale ringraziamento – conclude – per la dedizione e l’impegno che mettono in questo lavoro, non sempre facile».

Per permettere il regolare svolgimento della festa, dalle 21 del 31 dicembre fino alle 4 del 1 gennaio sarà vietata la sosta sulla traversa compresa tra viale Carducci e viale Marconi e in piazza Mazzini lato mare.

Dalle 10, invece, divieto di transito in piazza Mazzini, lato mare, sul viale Carducci, nel tratto compreso tra via Vespucci e via XX Settembre, via XX Settembre e via Da Vinci nel tratto compreso tra i viali Buonarroti e Carducci, fatti salvi i residenti e con esclusione dei veicoli che intendono raggiungere i parcheggi. Sarà eventualmente valutata l’istituzione dell’interdizione alla circolazione veicolare sul viale Manin, nel tratto compreso tra il braccio nord di piazza D’Azeglio e via Mazzini.

Si ricorda che, all’interno dell’area della festa, non sarà possibile introdurre contenitori in vetro.