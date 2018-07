Viareggio e Bastia: due città di mare per un gemellaggio all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità

VIAREGGIO – Rinnovato il patto d’amicizia fra il Comune di Viareggio e il Comune di Bastia. In visita in città in questi giorni una delegazione dalla Corsica: ne fanno parte l’assessore alla Cultura Mattea La Cave, l’assessore allo Sviluppo Economico Linda Piperi, Louis Colombani capo di Gabinetto del sindaco, i caposervizio Rumanu Giorgi, Marc Antoni e Maxime Poli. Ad accoglierli gli assessori rispettivamente alla Cultura e allo Sviluppo Economico del Comune di Viareggio, Sandra Mei e Patrizia Lombardi.

La delegazione è rimasta in città per tre giorni: gli ospiti hanno visitato la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Viani, la Villa Paolina con la mostra in atto Magnifiche Presenze, il distretto Nautico accompagnati dall’assessore Federico Pierucci e da Pietro Angelini di Navigo: per l’occasione la visita è stata ospitata dai cantieri Overmarine group, Lusben e presso le barche della banchina Fucile.

Per due città di mare, inoltre, non poteva mancare l’attenzione alla marineria: gli ospiti hanno potuto conoscere la flotta viareggina, grazie alla collaborazione della Cittadella della Pesca che ha messo a disposizione un’imbarcazione sulla quale la delegazione ha fatto il giro del porto uscendo anche di fronte alla costa e ha pranzato con i prodotti del nostro mare.

Il tour è proseguito con la Cittadella del Carnevale dove sono stati accolti dal vicepresidente Marco Szorenyi, e per finire il Museo della Marineria.

Obiettivo della visita rinsaldare i rapporti tra le due città in vista dei progetti futuri, primo fra tutti la valorizzazione delle relazioni partite negli anni 80 a valle della competizione Viareggio Bastia Viareggio.

La proposta emersa è quella di lavorare congiuntamente con nuovi contenuti quali lo sviluppo di una rete dei porti e di un network per il passaggio dei grandi yacht con la digitalizzazione e informatizzazione dell’area (nella quale, è importante ricordarlo, ogni anno passano almeno 2500 yacht).

Parola d’ordine la sostenibilità: con attenzione massima allo sviluppo dei temi marini e tecnologici quali la valorizzazione del santuario dei cetacei, la ricostruzione delle rotte storiche, le certificazioni delle acque portuali e di costa, i progetti di riduzione delle plastiche in mare.

A questo vanno aggiunti gli eventi correlati, come la valorizzazione della relazione transfrontaliera come richiesto dall’UE, le regate e le manifestazioni culturali innovative, dal Carnevale alle mostre d’arte, sulla base delle storiche alleanze fra le due città.

«La collaborazione con la Francia è da sempre molto stretta, con la città di Nizza è antica e consolidata – ha detto Marco Szorenyi – così come è fondamentale avere rapporti proficui con Bastia e la Corsica, per mettere sempre di più a contatto le Comunità del Mediterraneo e sviluppare progetti culturali interregionali che abbiano nel Carnevale il punto di contatto».

Nel darsi appuntamento ad un prossimo incontro, gli assessori Mei e Lombardi hanno ringraziato e salutato i colleghi corsi:

«Vi abbiamo mostrato il meglio che la nostra città sa offrire – ha detto Lombardi – siamo certi che questo nuovo inizio porterà sviluppi e opportunità: prima fra tutte l’idea di una Viareggio Bastia rinnovata in termini di sostenibilità. A questo inizieremo a lavorare fin da ora».

«Il mare – ha detto l’assessore Sandra Mei – accomuna le nostre due città. Un mare che non divide ma anzi unisce due Comunità. A quel mare dobbiamo guardare per raccontare al meglio sia Bastia che Viareggio e per promuovere futuro, innovazione e bellezza».