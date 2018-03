Viareggio Democratica: ‘il pozzo di San Patrizio’

VIAREGGIO – Chi vive in riva al mare è consapevole che il mare è parte delle proprie giornate e della propria vita. La vicinanza al mare infatti rende piacevole ogni momento ed anche il solo bagnarsi e nuotare faticosamente ha il sapore di un piacere irrinunciabile. Leggiamo da tempo che amministratori collinari della Versilia, si affannano nel proporre rimedi che oramai sono solo “un pozzo del Santo”dove vengono gettati, in barba alle più elementari norme della buona è corretta tutela della cosa pubblica, fiumi di danaro. Sordi e ciechi, sprecano barili d’inchiostro per reclamare soccorso regionale alla cattiva gestione. Ora però basta, è il momento di farsi da parte e di mettere un freno alle smanie di protagonismo. Viareggio Democratica è intenzionata a fermare il disastro ambientale messo in atto con la prosecuzione di esperimenti sbagliati utilizzando acido peracetico ed altro. Tutto ciò sta rendendo impossibile vedere, pensare e vivere come prima il nostro mare. I danni di ogni genere sono incalcolabili ed è inspiegabile l’immobilismo degli Enti preposti alla vigilanza degli scarichi fognari ed alla corretta gestione dei depuratori. È il momento che anche chi vive nell’entroterra inizi a sentire l’odore del mare ed il suo mormorio perché nessuna sensazione, nessuna esperienza è superiore a quella del mare. Speriamo.

Il direttivo di Viareggio Democratica