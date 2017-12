Viareggio Democratica: ‘C’è chi esulta per i fondi Cipe e chi resta all’asciutto come Viareggio’

VIAREGGIO – Si esulta per i soldi a Lucca, nella piana e in Garfagnana. La Versilia puó sprofondare. Questa è l’amara considerazione dopo aver letto le dichiarazioni del senatore Marcucci, politico della provincia di Lucca e prossimo sicuro candidato. Al politicante potente ed influente, sfugge come al solito Viareggio, tutti prima delle elezioni hanno sempre gridato e grideranno all’uguaglianza per la provincia di Lucca dimenticando però che la prima regola è l’equità.

Viareggio Democratica evidenzia che le disparità sono ormai evidenti e non più tollerabili: i viareggini hanno gli stessi diritti degli altri, diritti inalienabili come la vita è la ricerca della felicità. I politici eletti devono con il consenso degli elettori garantire la lotta per questo in maniera uguale per tutti e mai come in questo caso dimenticando gli altri.

Chiediamo finalmente che vengano per i prossimi anni equamente distribuiti gli investimenti anche sul nostro territorio.

Per Viareggio MAI PIÙ solo briciole e coriandoli, ma la ricchezza della felicità con investimenti per infrastrutture e lavoro per tutti perché nessuno dovrebbe morire di fame. Caro senatore, la nostra comunità ha bisogno di un sincero riformatore politico e sociale, un politico che abbia a cuore il destino del prossimo sempre ed in questo senso avevamo chiesto di condividere una scelta che oggi più che ieri è attuale.

Non rimarremo in silenzio vogliamo sia chiaro a chi ci vuole rappresentare che siamo tutti uguali e che Viareggio vuole votare per l’uomo migliore che ci ha ridato speranza e bellezza, attendiamo fiduciosi che sia uno dei candidati.

Il capogruppo di Viareggio Democratica

Franco Gargini