Viareggio: Confcommercio chiede più sicurezza per la Passeggiata

VIAREGGIO – Ancora un tentato furto ai danni di un’attività della Passeggiata. L’ennesimo episodio che, questa volta, ha fatto mobilitare Confcommercio Viareggio, che lancia un appello affinché venga incrementato il servizio di sicurezza di vigilanza nell’area.

«E’ il momento di unire le forze di tutti e dare un segnale forte – si legge in una nota -. Anche stavolta è stato colpito il negozio di Massimo Rebecchi ma la lista delle attività che hanno subìto visite da parte dei malviventi è lunga ed in continuo aggiornamento».

Confcommercio quindi si rivolge a tutte le categorie economiche interessate, come commercianti, albergatori e balneari, perché «solo con un coinvolgimento generale è possibile porre le condizioni per avere un progetto di vigilanza della Passeggiata costante ed efficace».

La proposta che arriva dai commercianti è quella di aumentare il presidio del lungomare, in maniera discreta: secondo Confcommercio, infatti, questo rappresenterebbe «un deterrente contro questi atti criminosi e scoraggerebbe la presenza di soggetti poco raccomandabili che, specialmente la sera, si affacciano sulla Passeggiata».

«E‘ innegabile che questi episodi possano contribuire a creare un senso di disagio e preoccupazione anche per i residenti: ecco perché sarebbe auspicabile che anche questi ultimi partecipassero a questo progetto, in modo da allargare la base di adesione e rendere il contributo economico pro capite realmente esiguo. Come Confcommercio – conclude la nota – ci stiamo muovendo per valutare progetti e preventivi di alcuni istituti di vigilanza e siamo disponibili per discutere suggerimenti e proposte».