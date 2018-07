Viareggio: cambiano gli orari di spazzamento delle strade

VIAREGGIO – Cambiano gli orari di spazzamento nelle traverse a mare e in via Garibaldi: nel dettaglio via Cristoforo Colombo, via Carrara e via Flavio Gioia verranno spazzate con cadenza bisettimanale, il primo e il terzo giovedì del mese, dalle 19 alle 22.

Via Giuseppe Giusti, via Mentana, sempre il primo e il terzo giovedì del mese ma dalle 16,30 alle 19.

Via Amerigo Vespucci il primo e il terzo lunedì del mese, dalle 16,30 alle 19, via Da Vinci e via Verdi sempre il primo e il terzo lunedì ma dalle 19 alle 22.

Secondo e quarto giovedì del mese invece, per via D’Annunzio, che verrà passare i mezzi Sea dalle 16,30 alle 19. Così come le vie Giusti e Giotto. Negli stessi giorni lo spazzamento è previsto anche in via Roma Viareggio e via Saffi ma dalle 19 alle 22.

Via San Martino, via Zanardelli saranno spazzate il secondo e il quarto lunedì del mese dalle 19 alle 22.

Infine corso Garibaldi, da via Battisti a via Pellico, sarà spazzata tutti i lunedì dalle 20 alle 22.

«L’amministrazione ha deciso di mantenere lo spazzamento anche nei mesi estivi, questo perché per noi la pulizia della città è assolutamente prioritaria – dichiara l’assessore all’Ambiente Federico Pierucci -. Abbiamo tuttavia cercato di apportare alcuni miglioramenti che siano funzionali ad evitare al massimo i disagi per i turisti che si trovano a parcheggiare nelle vicinanze della Passeggiata. In sostanza i cambiamenti di orario riguardano solo le traverse dei viali a Mare, e di parte di corso Garibaldi: in alcuni casi viene anticipato l’orario o il giorno, in caso lo spazzamento cadesse di venerdì, in altri cambia la cadenza, da settimanale e bisettimanale. Le modifiche sono già in vigore da questa settimana: la polizia municipale sta predisponendo la nuova segnaletica. Un minimo di attenzione – conclude l’assessore – eviterà le sanzioni e garantirà la pulizia e il decoro della città».