Viareggio: arcobaleno di rose sul martedì grasso, fiori contro femminicidio

VIAREGGIO – Arcobaleno di rose della Versilia sul martedì grasso del Carnevale di Viareggio. Il San Valentino arriva in anticipo in Piazza Mazzini in occasione del corso mascherato lungo i viali del Carnevale d’Italia in diretta su Rai 3 in programma martedì 13 febbraio, dalle ore 14.30.

Il Carnevale di Viareggio si conferma vetrina privilegiata per l’eccellenza della produzione floricola della Versilia: dopo i tulipani, i ranuncoli e le gerbere, le coppie innamorate e soprattutto mascherate che si presenteranno al punto Coldiretti, proprio sotto il palco di Piazza Mazzini, riceveranno una rosa. Ma c’è molto di più: i fiori che saranno donati al pubblico avranno anche l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sul tema della violenza sulle donne. Temi nei confronti dei quali Coldiretti si è molto spesa in questi anni.

«E’ una iniziativa – spiega Maurizio Fantini, Direttore Coldiretti Lucca – entrata ormai nel cuore del Carnevale, un binomio quello tra la carta pesta e i fiori della nostra terra, vincente. Nel corso di questi anni abbiamo promosso i tulipani, il ranuncolo ed altre varietà floricole tipiche. Quest’anno le grandi protagoniste del corso saranno le coloratissime rose prodotte dalle nostre aziende, una delle produzioni storiche dell’economia floricola della nostra costa. Distribuiremo migliaia di rose alla folla e migliaia di fiori per ribadire il no alla volenza sulle donne. Un fiore contro il femminicidio».

Il coinvolgimento di Coldiretti va oltre l’iniziativa di Piazza Mazzini, sono infatti i trattori dell’organizzazione agricola a tirare su e giù per i viali a mare durante i corsi mascherati i grandi carri realizzati dai maestri della cartapesta. Una partnership possibile grazie alla collaborazione con Arbos Group che hanno messo a disposizione 30 mezzi agricoli usciti dalla catena di montaggio. Tra i mezzi da ammirare un trattore cabinato, classe 5000, alla cosa del carro “E’ come credere alle favole” di Jacopo Allegrucci.

«Per noi è un grande onore – conclude Fantini – poter contribuire al successo del Carnevale di Viareggio e poter contare su una collaborazione così importante e nuova con l’associazione trattoristi Carneval Trattor format da agricoltori, con la Arbos Group e la Fondazione Carnevale».

