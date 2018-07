Viareggio: ancora arresti per furto e fogli di via grazie al Commissariato

VIAREGGIO – Arrestati dal personale del Commissariato di Viareggio due giovani cittadine bulgare in Italia senza fissa dimora, per il reato di furto con destrezza aggravato in concorso tra loro.

Le due giovani donne, infatti, sono state notate da personale in borghese mentre si aggiravano con fare sospetto all’interno del mercato settimanale allestito lunga la passeggiata di Viareggio.

Effettuato un primo servizio di osservazione, le malviventi sono state bloccate mentre, approfittando di un momento di distrazione di una povera malcapitata, tentavano di rubare il portafoglio dalla borsa di quest’ultima. In particolare, mentre una delle due faceva da palo, l’altra apriva la cerniera della borsa che la vittima teneva a tracolla, tentando di appropriarsi del contenuto.

Immediatamente fermate dal personale di polizia, le due donne sono state condotte negli uffici del Commissariato, ove sono state poste in stato di arresto, nonché munite di foglio di via con divieto di ritorno da Viareggio, Camaiore e Massarosa per la durata di anni tre.

Altri tre provvedimenti di allontanamento sono stati adottati sempre nella giornata di ieri a danno di tre cittadini rumeni, due uomini e una donna, gravati da numerosi precedenti specifici per reati contro il patrimonio commessi nel territorio versiliese, in particolare, furto con strappo di orologi di valore.

I tre sono stati notati e fermati da personale della Squadra Volanti mentre si aggiravano lungo la via Aurelia a Lido di Camaiore.

Accertati i numerosi precedenti e non riuscendo gli stessi a fornire valide giustificazioni in merito alla loro presenza sul territorio viareggino, i tre sono stati immediatamente accompagnati alla stazione e muniti di foglio di via con divieto di ritorno dai Comuni di Viareggio, Camaiore, Pietrasanta e Forte dei Marmi per anni due.

I fogli di via emessi in pregiudizio di persone pericolose per la sicurezza pubblica sono uno strumento sempre più efficace per garantire condizioni di “ tranquilla vivibilità” del territori; tuttavia si raccomanda di custodire con attenzione borse, portafogli e di essere adeguatamente diffidenti nei confronti di persone (in particolare giovani donne che si avvicinano in maniera quasi confidenziale ad uomini anziani) che, con il pretesto di chiedere informazioni in maniera fulminea riescono a sottrarre orologi o altri oggetti di valore.