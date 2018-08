Viaggio nella sanità toscana: i numeri confortanti dell’ospedale Versilia

LIDO DI CAMAIORE – Un ospedale importante come numeri e prestazioni che dovrebbe ricevere una eguale assistenza in termini di dotazioni. Prosegue il viaggio nella Sanità toscana del Consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi). All’Ospedale Versilia di Lido di Camaiore, stamani, il consigliere ha incontrato il Dott. Giuseppe Pepe, Direttore del Pronto Soccorso.

Si tratta di un Pronto soccorso che fa registrare volumi importanti durante tutto l’anno. 6.500 accessi al mese a fronte di una popolazione versiliese di 200mila persone. Poco meno di 80mila accessi all’anno. Durante l’estate i numeri ovviamente lievitano ad 8-9mila accessi mensili visto che la popolazione tocca le 500mila unità. Dicevamo numeri importanti come l’84% dei ricoverati in codice giallo che vengono visitati in circa trenta minuti, tiene a sottolineare il dott. Pepe.

Sul fronte delle criticità, al Pronto soccorso non si trova la strumentazione della Tac a cui i pazienti sono costretti a sottoporsi in altri reparti, fa notare il Consigliere Marcheschi. Eppure il decreto Balduzzi imporrebbe la presenza di strumentazioni Tac anche al Pronto soccorso. Si evidenzia poi un massiccio arrivo di ambulanze al Pronto soccorso, da tutto il territorio, anche per codici che niente hanno a che vedere con l’emergenza medica. Un ricorso abusato del presidio sanitario che appesantisce e complica il lavoro di medici e infermieri.

Il Consigliere Marcheschi ha incontrato anche la Dott.essa, Direttrice dell’Ospedale della Versilia ma anche Direttrice Asl di tutti gli ospedali della costa. La dottoressa ha spiegato come sta sicuramente migliorando il lavoro nei nosocomi dell’area toscana Nord-Ovest grazie alla standardizzazione informatica delle procedure. Dalla direttrice arrivano rassicurazioni per l’ospedale di Portoferrario (Isola d’Elba) dove “non ci saranno dismissioni di reparti e trasferimenti di servizi altrove” anche se resta difficile il reperimento di medici per operare sull’isola. Per questo motivo si è deciso per la rotazione di validi professionisti.