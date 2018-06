Viabilità e sottopassi: i gruppi del centro destra contrari a Menesini

CAPANNORI – I Gruppi Consigliari di Centro Destra del Comune di Capannori, pur condividendo la necessità da parte di Rete Ferroviaria Italiana Spa di realizzare il Raddoppio Ferroviario della tratta Pistoia–Lucca nonchè effettuare i relativi sottopassi, ha più volte espresso grosse riserve e profonda contrarietà sul modo con cui il Sindaco Menesini ha inteso risolvere la problematica della viabilità stradale alternativa collegata alla realizzazione dei sottopassi stessi.

<<Siamo contrari, sulla modalità di progettazione definitiva delle suddette opere così come concordate dal Comune di Capannori con RFI, alla realizzazione dei sottopassi di via della Madonnina a Santa Margherita e in località Alla Chiesa a Tassignano in quanto la viabilità ad essi collegata è suscettibile di arrecare notevoli disagi alla popolazione, quando invece l’utilizzo di un diverso percorso ridurrebbe drasticamente sia l’impatto ambientale che il disagio ad un consistente numero di cittadini>>.

In particolare, secondo la progettazione in atto peraltro in fase definitiva, ci preme far rilevare che:

La realizzazione del sottopasso in via Della Madonnina, oltre ad imporre la demolizione di un fabbricato composto da una civile abitazione con un sottostante negozio di parrucchiera, crea condizioni estremamente critiche di accesso ai fabbricati di proprietà per oltre 20 famiglie ( trattasi di due condomini ed altri fabbricati posti nelle vicinanze) e per due Ditte Artigianali ( Idrotherm Srl e Costruzioni Edili Giuliano Snc). Questa scelta, impone inoltre la chiusura di via delle Volpi e di via Malfatti, rendendo così indispensabile la costruzione di due rammagli stradali; via Malfatti – via del Marginone e via delle Volpi- via del Marginone.

La realizzazione del sottopasso in loc. alla Chiesa di Tassignano (Bretellina via Chelini – PIP), con la conseguente realizzazione di una carreggiata tipo C1, comporta l'abbattimento di una Villa con resede e giardino, nonché la costruzione di una carreggiata che si sviluppa in una zona agricola protetta ed a forte impatto ambientale.

<<Le predette soluzioni, che il Sindaco Menesini si è sempre dichiarato fermamente avverso a riesaminare e riconsiderare, risultano a nostro avviso impraticabili ed anche in considerazione del futuro Sistema Tangenziale ANAS di Lucca ( asse Ovest) proponiamo la seguente alternativa>>:

Una variante di tracciato che origina in prossimità della rotonda di Antraccoli , da cui diparte l’Asse Ovest del Sistema Tangenziale ANAS, e si snoda attraversando sia la via Romana Vecchia che il Canale Ozzeri, transitando nelle vicinanze della Ferramenta Santa Margherita per poi percorrere una serie di terreni agricoli situati a nord della Corte Ulivi e della Corte Dolara fino a immettersi ed attraversare via del Marginone, in prossimità della piazzola asfaltata, da qui prosegue transitando sempre in terreno agricolo fino a raggiungere la zona in cui sottopassa in contemporanea la via Malfatti e la sede ferroviaria, per poi raccordarsi con una parte di tracciato già previsto nei progetti preliminari RFI, fino a raggiungere la rotonda prevista di fronte al piazzale del Cimitero di Santa Margherita. Da qui la variante prosegue lungo l’attuale tracciato di via della Madonnina per circa 150/200 mt., che in questo tratto si presta anche ad modesto allargamento della carreggiata ed alla realizzazione di una rotonda nel punto di confluenza con via di Tiglio, fino ad immettersi in via degli Scatena per poi proseguire transitando in adiacenza sia al Consorzio di Bonifica (ex Colture Pregiate), in prossimità del quale si rende necessario un allargamento della carreggiata, fino a raggiungere il tratto terminale della prevista Bretellina via Chelini – PIP nel punto in cui la variante attraversa l’Autostrada A11, per poi transitare in adiacenza alla Ditta ITALMATIC ed infine approdare in via Tazio Nuvolari a Carraia.

Questa variante di tracciato presenta indubbi vantaggi, ovvero :

Si evita l’abbattimento di due civili abitazioni. In prossimità della Chiesa di Tassignano non viene sensibilmente alterato l’assetto stradale che, anche con la realizzazione del sottopasso, conserva la caratteristica di collegamento e strada residenziale e paesana. Si riduce il consumo di territorio, in termini metrici di superficie stradale da realizzare. Si riduce in modo drastico l’impatto diretto con la cittadinanza, in termini di numero di cittadini direttamente interessati in quanto interferenti con le opere da realizzare.

Inoltre, in ordine all’obiettivo più volte espresso dal Sindaco Menesini di voler tenere uniti i paesi di Capannori – Paganico e Tassignano, facenti parte della stessa Comunità Pastorale e attualmente separati dalla via Domenico Chelini, invitiamo l’Amministrazione Comunale a voler effettuare l’interramento di via del Casalino, in prossimità del Bar Vaniglia, onde permettere il transito veicolare/ciclabile e pedonale unendo in tal modo le frazioni di Capannori Paganico e Tassignano. Infine si rende altresì indispensabile la necessità di procedere ad una allargamento o quantomeno ad una riasfaltatura di via del Rogio, perennemente sconnessa, nonché ad una riasfaltatura di via Tazio Nuovolari; in quanto com’è noto le due strade necessitano di interventi annuali manutentivi piuttosto costosi, ai quali sarebbe preferibile un intervento radicale che garantirebbe migliori risultati e minor spreco di denaro nel corso del tempo.

<<Della nostra soluzione alternativa abbiamo reso altresì partecipi, nel corso di un incontro avvenuto la scorsa settimana, i vertici direttivi del “Comitato per la Viabilità Sostenibile e la Salvaguardia del Territorio di Santa Margherita”>>.