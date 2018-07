Viabilità Altopascio: ripartiti i lavori alla rotonda di Carbonata

ALTOPASCIO – Sono ripartiti i lavori per la realizzazione della rotatoria di Badia Pozzeveri, in località Carbonata. Dopo lo stop dovuto al fallimento della ditta che aveva vinto l’appalto (Gliori srl), l’amministrazione comunale ha affidato il cantiere alla seconda azienda classificata (Esmoter Costruzioni srl) e proprio in questi giorni le ruspe sono tornate in attività.

La rotatoria sorgerà sulla via Romana all’altezza di via di Tappo, una delle intersezioni più pericolose del territorio: un’opera attesa e molto richiesta dai cittadini, che potranno finalmente contare su un accesso sicuro da e per la frazione.

Dopo anni di mancati interventi sul tratto della via provinciale Romana che attraversa Altopascio, la rotatoria rappresenta uno dei progetti per la sicurezza stradale. L’intervento ammonta a 220mila euro di cui 75mila ottenuti grazie alla partecipazione al bando della Regione Toscana per la sicurezza stradale, 35mila dalla Provincia di Lucca e la parte restante a carico dell’amministrazione comunale.