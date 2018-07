Viabilità a Col di Luco: arrivano 360mila euro per la realizzazione della strada

FABBRICHE DI VERGEMOLI – Festa grande a Fabbriche di Vergemoli; vinto un bando di 360mila euro per portare una strada nella frazione di Col di Luco, un piccolo borgo che era stato abbandonato in località San Pellegrinetto.

Da dieci anni a questa parte l’amministrazione comunale in più lotti ha provato a portare la viabilità al borgo; finalmente grazie ad un progetto presentato dall’Unione dei Comuni, il comune di Fabbriche di Vergemoli è riuscito nell’intento.

L’investimento tra l’altro ha permesso ad una famiglia di trasferirsi in loco aprendo un’ attività agricola.

«Quattordici anni fa avevo promesso di portare la viabilità a questo stupendo borgo abbandonato – dichiara soddisfatto Michele Giannini – Dopo ben cinque finanziamenti ottenuti siamo riusciti ad arrivare a Col di Luco recuperando l’antico borgo. Non significa dare servizio solo a questa località – specifica il sindaco Giannini – ma abbiamo messo in rete Vetriceto, Col di Luco e Biutale, luoghi abbandonati per la mancanza di una viabilità. Agendo in questa maniera si recuperano borghi abbandonati, si recupera il bosco, si prevengono incendi ed il dissesto ecologico. Non si guardano i risultati nell’immediato – conclude Giannini – ma in questa catena positiva si guarda il risultato finale mettendo insieme più obbiettivi. Ringrazio l’Unione dei Comuni. Finalmente anche questo sogno si potrà realizzare».