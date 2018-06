Via Molo Marinai d’Italia a Viareggio: nuova ordinanza per l’accesso e la sosta fino a fine agosto

VIAREGGIO – L’Autorità portuale regionale di Viareggio, a seguito di alcuni incontri e sopralluoghi tecnici in collaborazione con Capitaneria di porto, Comune di Viareggio e Comando di Polizia Municipale, ha emanato l’Ordinanza numero 35 del 14 giugno 2018, con la quale vengono regolamentati accesso veicolare e sosta in via Molo Marinai d’Italia. La disciplina sarà in vigore da oggi a fine agosto, con sbarra metallica in funzione dalle 08.00 alle 20.00 di ogni giorno.

Nella zona in questione è stata realizzata nei giorni scorsi adeguata segnaletica orizzontale ed apposta cartellonistica monitoria verticale. I militari della Guardia Costiera hanno inoltre sorvegliato sulle operazioni di posizionamento delle previste barriere new jersey.

L’ordinanza mira a scongiurare le criticità avvenute in passato a causa del notevole afflusso di persone alla spiaggia libera adiacente alla Diga foranea, con parcheggio selvaggio di autovetture e motocicli soprattutto durante i weekend estivi: l’obiettivo è disciplinare il traffico veicolare nell’area portuale, evitando l’accesso ai non autorizzati, consentendo agli operatori portuali ed alle imprese di pesca di lavorare in piena sicurezza e garantendo, infine, un rapido intervento ai mezzi di soccorso e di polizia in caso di emergenze.

L’Ordinanza è consultabile anche sui siti istituzionali dell’Autorità portuale regionale e della Capitaneria di porto di Viareggio.