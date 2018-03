Via di Ruota: apre il cantiere per sistemare entro l’anno la frana

RUOTA – Al via lunedì 12 marzo i lavori di via di Ruota in località ‘La frana’, viabilità interessata da un movimento franoso che causò un cedimento ed un abbassamento del piano stradale. La sistemazione della strada sarà ultimata entro la fine dell’anno.

Un’opera importante per mettere definitivamente in sicurezza la via di accesso alla frazione di Ruota, che oggi è possibile realizzare grazie all’ottenimento di un finanziamento regionale di 1 milione e 350 mila euro nell’ambito degli interventi per la difesa del suolo.

Il progetto di sistemazione di via di Ruota prevede il consolidamento del corpo stradale mediante la realizzazione di una soletta in cemento armato impostata su micropali di sostegno e un lieve ampliamento della carreggiata. Saranno anche costruite delle opere, quali canne drenanti, per facilitare il raccoglimento delle acque piovane e la loro immissione nel reticolo idrico esistente. Il tratto di strada sarà poi asfaltato e dotato di una nuova segnaletica.

<<Tra poco più di una settimana aprirà il cantiere per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza di questa viabilità. Un impegno preso con i cittadini che oggi possiamo dire di avere rispettato – afferma l’assessore ai lavori pubblici Pier Angelo Bandoni -. La sistemazione di via di Ruota è un’opera consistente. Laddove sarà possibile, durante i lavori, sarà ampliata la strada, in modo che una volta ultimati, il percorso sia più agevole per chi la percorre. Si tratta di un lavoro molto atteso dai residenti della frazione, e in generale da tutti i cittadini, che completeremo entro l’anno in corso>>.



L’amministrazione comunale ha stabilito di non chiudere mai la strada durante l’esecuzione dei lavori, essendo l’unica di accesso al paese, e quindi a cantiere aperto nella via sarà istituito un senso unico alternato.