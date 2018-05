Via Civitali, interruzione dell’energia elettrica per lavori

LUCCA – E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, comunica nuovi lavori per il potenziamento del sistema elettrico di Forte dei Marmi, con particolare riferimento alle zone di via Civitali, via Ariosto, via Rosselli e via Gramsci. Si tratta di un intervento piuttosto importante, la ricostruzione della cabina elettrica in via Civitali, finalizzato ad aumentarne affidabilità ed efficienza a beneficio della clientela attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie munite di telecontrollo.

Per effettuare un lavoro di tale portata, sarà necessario un doppio intervento, in due intervalli differenti, con interruzione temporanea del servizio elettrico. La prima tranche dei lavori avverrà lunedì 28 maggio, dalle ore 9:00 alle 12:00; la seconda parte sarà invece portata avanti nella mattinata di mercoledì 30 maggio, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Per entrambi gli interventi, i disagi saranno circoscritti ad un gruppo ristretto di utenze di via Civitali, via Ariosto, via Rosselli e via Gramsci. In particolare, per quanto concerne via Civitali saranno coinvolte le utenze corrispondenti ai civici da 174 a 178, da 182 a 186, da 192 a 194, da 198 a 218, da 222 a 224b, da 99 a 101, da 105 a 109, 129, da 133 a 135, da 135/b a 163, da 167 a 175, da 179 a 181, da 185 a 219, da 225 a 227, da 265 a 273, 279; in via Ariosto i numeri da 26 a 36, da 27 a 27a, da 31 a 33; per via Rosselli i civici 46, da 43 a 51, da 55 a 61; in via Gramsci i civici 2, 42. Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320 2041500 riportando il codice POD (IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la app gratuita per smartphone “Guasti e-distribuzione”. Per segnalare un guasto rivolgersi al Numero Verde 803 500.