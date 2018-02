Vertenza Ponsi: primo incontro a Confidustria Lucca insoddisfacente per la Cgil

LUCCA – Nella sede dell’Associazione Industriali di Lucca si è tenuto il primo incontro sulla vertenza Ponsi, dove i sindacati hanno registrato alcuni timidi segnali da parte dell’azienda circa la possibilità di entrare nel merito della produzione e delle attività del sito di Massarosa e della conseguente possibilità di discutere di una riduzione dell’impatto sociale dei licenziamenti.

«Nel valutare le aperture – dice la Cgil in una nota – ancora insufficienti, confidiamo nel ruolo istituzionale della Regione Toscana e del Comune di Massarosa per operare nella direzione di un rilancio sia del sito, sia dei prodotti che vi vengono realizzati, nell’ambito di un progetto industriale solido e concreto che guardi a una prospettiva di lungo termine».

Intanto mercoledì prossimo la Regione incontrerà l’azienda e successivamente il sindacato auspica che venga fissato un incontro congiunto al fine di provare a sintetizzare le posizioni. Prosegue intanto la mobilitazione dei lavoratori.

«Operiamo – dice la nota – quindi per promuovere il rilancio e sventare una contrazione ulteriore dell’attività attraverso i licenziamenti o peggio ancora la cessazione del sito di Massarosa. Il prossimo incontro è previsto per il 20 febbraio di nuovo nella sede dell’Associazione Industriali a Lucca».

«Proseguono a tutti i livelli gli incontri per risolvere in maniera positiva la vertenza Ponsi e per tentare di scongiurare la perdita dei posti di lavoro», hanno dichiarato il sindaco Franco Mungai e il vicesindaco Damasco Rosi.

E hanno giudicato il confronto utile «per capire quali sono le loro prospettive e le intenzioni per il futuro dello stabilimento del nostro territorio. I vertici dell’azienda, che poco tempo fa aveva trasferito la sua sede da Viareggio a Massarosa – proseguono – dopo aver già effettuato tagli occupazionali nei mesi scorsi, hanno manifestato l’intenzione di ridurre ulteriormente il numero di posti di lavoro Una scelta che hanno giustificato con la necessità di mantenere in equilibrio i bilanci, sostenere la concorrenza sul mercato e ridurre i costi di produzione».

«Abbiamo sollecitato una riflessione sulla possibilità di rilanciare un marchio storico del nostro territorio, sulla opportunità di utilizzare la sede di Massarosa anche per altri tipi di attività della società per avere in futuro un punto di riferimento in Toscana e più in generale nel centro Italia, mostrando loro la nostra disponibilità a valutare richieste per incentivare la loro permanenza, anche attraverso la stretta interlocuzione con i livelli istituzionali superiori che da subito hanno dato il loro supporto e si sono attivati».

E concludono: «Faremo tutto quanto è nelle nostre possibilità per proteggere i lavoratori da questo rischio e per tenere in vita un’attività storica del nostro territorio. Il prossimo passo sarà martedì prossimo a Firenze per una riunione dell’Unità di Crisi convocata dalla regione Toscana e anche in quella sede daremo il nostro supporto per tentare tutte le soluzioni percorribili per risolvere in modo positivo questa vicenda».